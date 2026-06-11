فصل موظف بفندق إقامة منتخب كرواتيا لسبب غريب

أبوظبي – محمد صادق

تعرض موظف بفندق إقامة المنتخب الكرواتي المشارك في كأس العالم 2026 للطرد من عمله، بسبب تسريب معلومات عن المنتخب، بحسب ما كشفت عنه تقارير كرواتية. ووفقاً لصحيفة «سبورتس نوفوستي» الكرواتية، أن مدير الأغذية والمشروبات في فندق إقامة منتخب «الناريون» في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، أقيل من منصبه، بعد أن سرب المعلومات لصحافيين.



وأكدت الصحيفة أن الموظف المفصول كشف عن معلومات تتعلق بمتطلبات الاتحاد الكرواتي لكرة القدم خلال إقامة البعثة، بينها طلب توفير نوعين من المشروبات الكرواتية للاعبين والوفد المرافق، واعتقد الموظف أن تصريحاته ستبقى مجهولة المصدر، لكن التحقيقات الداخلية نجحت في تحديد هويته.



وأشارت إلى أن المعلومات المسربة لم تتضمن خططاً فنية أو برامج غذائية حساسة، بل اقتصرت على تفاصيل لوجيستية، اعتبرت سرية بموجب العقود الموقعة.

وتفرض الفنادق المستضيفة لمنتخبات كأس العالم إجراءات صارمة، واتفاقيات عدم إفصاح، لحماية خصوصية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.



وشددت على أن المشكلة لم تكن في طبيعة المعلومات المتداولة، بل في خرق قواعد السرية المعتمدة داخل معسكرات المنتخبات الكبرى.

ويقيم المنتخب الكرواتي في فندق أكا بالإسكندرية في فيرجينيا، الذي اختاره الاتحاد الكرواتي، بعد دراسة عشرات المواقع المحتملة في أمريكا.



ويواصل المنتخب الكرواتي استعداداته لخوض منافسات البطولة، حيث يلعب إلى جوار منتخبات إنجلترا وبنما وغانا، إذ سيخوض النجم المخضرم لوكا مودريتش وزملاؤه مباراتهم الافتتاحية في 17 يونيو، بمواجهة المنتخب الإنجليزي، في مباراة تعد الأبرز في المجموعة.