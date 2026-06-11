كأس العالم 2026 الأطول في تاريخ المونديال.. كيف؟

تشخص أنظار العالم الليلة نحو ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو حيث حفل ضربة بداية كأس العالم 2026 التي تستضيفها 3 دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وتعتبر نسخة 2026 أطول بطولة كأس عالم في التاريخ، حيث تمتد من اليوم 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تتنافس هذه المنتخبات والتي تضم 8 عربية في 104 مباريات على مدى 39 يوماً.

وتقام المباراة الافتتاحية الليلة بين البلد المضيف المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا الذي يتسع لـ119 ألف متفرج، بينما سيكون النهائي على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجرسي الأمريكية.

موعد انطلاق المونديال: اليوم 11 يونيو 2026

النهائي: يوم 19 يوليو المقبل

عدد المباريات: 104

المدة: 39 يوماً، وهي أطول مدة في تاريخ البطولة مقارنة مع مدد زمنية أخرى تراوحت بين 29 يوماً منسخة قطر 2022، و32 يوماً في مونديالي البرازيل 2014 وموسكو 2018.

عدد المنتخبات: 48 منتخباً للمرة الأولى مقارنة ب32 منتخباً في نسخ سابقة.