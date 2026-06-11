رئيس فيفا يعلق على استبعاد الحكم الصومالي من كأس العالم ويشيد بترامب

تطرق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على قرار السلطات الأمريكية حول تأشيرات دخول لاعبين وحكام وجماهير وغيرهم إلى الولايات المتحدة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأوضح إنفانتينو، خلال مؤتمر صحفي في مكسيكو قبل انطلاق منافسات المونديال، أن فيفا منظمة رياضية لا سياسية تستطيع تتدخل في قرارات الدول و تتجاوزها، مضيفاً "مسؤولو الاتحاد ليسوا ملوك العالم، ليفصّلوا قرارات تفوق سلطة الحكومات".

وعلق إنفانتينو على حادثة منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الأراضي الأمريكية رغم حيازته تأشيرة صالحة، مما أسفر عن استبعاده من قائمة حكام المونديال، واصفاً القرار بـ "المؤسف" دون الخوض في تفاصيله.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لولا التزامه لكان من المستحيل تنظيم المونديال في الولايات المتحدة، لقد لعب دوراً حاسماً في تسهيل استضافة هذا الحدث العالمي بالشراكة مع المكسيك وكندا".