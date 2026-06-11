«الأسود الثلاثة».. وقفة شجاعة أمام عاصفة أورلاندو



بدا توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، متحمساً للغاية لانطلاقة مشوار الفريق في كأس العالم لكرة القدم، بعد الأداء المميز للاعبيه وقدرتهم على التكيف، في مباراة ودية ضد كوستاريكا، بعد مخاوف بالإلغاء، بسبب العاصفة التي اجتاحت أورلاندو.



وقال توماس توخيل بعد مخاوف من إلغاء المباراة بسبب: «لم نفقد تركيزنا، ولم نتشتت، بل قدمنا أداء مميزاً من أول لآخر دقيقة في المباراة».



وتسببت عاصفة رعدية في تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة في أورلاندو، بعدها استجاب لاعبو «الأسود الثلاثة»، وصيف أمم أوروبا 2024، لرغبة مدربهم في الارتقاء بمستواهم استعداداً لمواجهة كرواتيا، الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة.



وأنهى المنتخب الإنجليزي اللقاء فائزاً بنتيجة 3 - 0 بأهداف، سجلها ديكلان رايس، وأنتوني جوردون، والبديل أولي واتكينز، وذلك في بروفة ودية استعداداً لمونديال 2026.

وأبدى المدرب الألماني إعجابه بأداء لاعبي إنجلترا، الذين واصلوا التألق بعد الفوز 1 - 0 في مباراة ودية أخرى أمام نيوزلندا، يوم السبت الماضي.



وقال توخيل قبل أول بطولة دولية في مشواره التدريبي: «الوضع حالياً أشبه بمعسكر خارجي وفترة إعداد للموسم الجديد، ومن المناسب لنا أن نواجه ضغوط البطولة لاحقاً، لأن التوتر قادم لا محالة، هذا أمر طبيعي».



وأضاف: «لقد وضعنا حجر الأساس، وأبدى اللاعبون استعداداً للارتقاء بالمستوى، وتقديم الأفضل، وهو ما فعلناه اليوم».



وتابع: «لقد شعرت بطاقة كبيرة في الملعب، وقلت لنفسي إذا أظهرنا هذا الأداء واللعب بروح جماعية، وتطور مستوانا خلال مشوار البطولة، سنحظى بدعم رائع من الجماهير».

وقال: «أتمنى أن تكون هذه تجربة رائعة، لأنها أول بطولة دولية لي، وستكون كأس العالم، البطولة على الأبواب».



ويختتم المنتخب الإنجليزي استعداداته بمباراة ودية داخل معسكره في ويست بالم بيتش، قبل أن يحصل على يوم راحة، ثم يسافر إلى مقره في كانساس سيتي، بعد غد السبت.



سيلعب المنتخب الإنجليزي ضد ميامي إف سي بدون حضور جماهيري، وستكون فرصة للاعبين البدلاء لاكتساب مزيد من الخبرة.