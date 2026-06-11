مؤشرات النجاح المبكر تدعم المغرب قبل الاستضافة المشتركة لمونديال 2030



أكد أندرو جيولياني، المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، أن النسخة المقررة للمونديال عام 2030، والتي سيشارك المغرب في تنظيمها، تعد بأن تكون حدثاً استثنائياً على مختلف المستويات.



وقال جيولياني، خلال ندوة نظمها مركز «أتلانتيك كاونسل» في واشنطن عشية انطلاق مونديال 2026: «يجب أن أقول إنه فيما يتعلق بالمغرب بشكل خاص، فإن كأس العالم المقبلة تبدو منذ الآن مدهشة».



وأبدى المسؤول الأمريكي إعجابه الكبير بملعب الحسن الثاني الكبير في مدينة الدار البيضاء، معتبراً أنه سيكون واحداً من أبرز معالم البطولة، بالنظر إلى حجمه وطاقة استيعابه غير المسبوقة.



وأضاف جيولياني في تصريحاته، التي نقلها موقع (البطولة) الإلكتروني المغربي «هذا الملعب يبدو مذهلاً، وبقدرة استيعابية تتراوح بين 120 ألفاً و130 ألف مقعد، وأتطلع بشدة لرؤية شكله النهائي عندما يصبح جاهزاً».



ويشرف جيولياني على مجموعة العمل المكلفة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنظيم كأس العالم 2026 على الأراضي الأمريكية، وقد اعتبر أن المنشآت الرياضية التي يجهزها المغرب تعكس الطموح الكبير لإنجاح نسخة 2030 وتقديم بطولة استثنائية تليق بحجم الحدث العالمي.



وتستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب كأس العالم 2030، حيث ستقام مباريات البطولة الرئيسية على أراضيها، بينما ستجرى ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاق النسخة الأولى للمونديال في كل من أوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي.