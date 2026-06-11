المكسيك تشدد الإجراءات الأمنية في مطار العاصمة وملعب أزتيكا قبل انطلاق كأس العالم

تم نشر مئات من عناصر الشرطة في مطار مكسيكو سيتي الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم، مع تعزيز السلطات الإجراءات الأمنية وسط تهديدات باحتجاجات للمعلمين مساء افتتاح البطولة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة مزودين بخوذ ودروع وهراوات وهم يتمركزون داخل وخارج صالة مطار بينيتو خواريز يوم الأربعاء.

وحذر المطار من أن الدخول سيقتصر على الركاب حاملي بطاقات الصعود والمرافقين الضروريين، داعيا المسافرين إلى الوصول مبكرا بسبب احتمال تنظيم مظاهرات في المنطقة.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول ملعب أزتيكا، حيث ستواجه المكسيك جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الخميس عقب حفل الافتتاح.

ولا تزال حالة من الغموض قائمة بشأن مهرجان جماهيري مخطط له في ساحة زوكالو وسط مدينة مكسيكو، حيث يقيم اتحاد معلمين متشدد مخيما احتجاجيا.

ونصب اتحاد المعلمين حواجز طرق ونظم مظاهرات في أنحاء العاصمة، مطالبا بإلغاء قانون التقاعد الصادر عام 2007، وهو مطلب تقول الحكومة إنه غير قابل للتنفيذ.