مونديال 2026 اليوم بنسخة تاريخية

تنطلق النسخة 23 من مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، في نسخة استثنائية وتاريخية في كل أرقامها، ويستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويقص منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا شريط البطولة الليلة (11 مساء). ويشهد المونديال بنسخته 23 مشاركة 48 منتخباً، بينها 8 عربية، تتنافس في 104 مباريات على 16 ملعباً بـ 3 دول: المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وتعلق الجماهير العربية آمالها بتكرار إنجاز المنتخب المغربي، الذي أذهل العالم في مونديال 2022 بقطر.

حيث تبدو الفرصة مواتية لإنجازات عربية مميزة في البطولة بعد مشاركة 8 منتخبات للمرة الأولى، هي المنتخب المغربي رابع العالم، إلى جانب منتخبات مصر والسعودية والأردن وقطر والعراق وتونس والجزائر.

ومونديال 2026 هو الأعلى من ناحية الجوائز، حيث تبلغ الجوائز التي ستوزع على المنتخبات نحو 871 مليون دولار أمريكي، منها 50 مليوناً للمنتخب البطل.

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