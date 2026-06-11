31 مدرباً أجنبياً من أصل 48 في معركة العقول على المستطيل الأخضر

تضم نهائيات كأس العالم 2026 نخبة من أفضل المدربين على الساحة الكروية والأكثر تتويجاً بالألقاب الكبرى يتقدمهم الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب منتخب البرازيل وديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا.

من أصل 48 منتخباً تأهلوا إلى نهائيات البطولة، سيقود 31 منتخباً مدربون أجانب، أي ما يقارب ثلثي المشاركين. ورغم أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بالأهلية تنطبق على اللاعبين فقط، فإن المنتخبات الوطنية باتت تستعين بشكل متزايد بخبرات خارجية لقيادتها الفنية. ويحمل مدربو المنتخبات المشاركة 25 جنسية، تتصدرها الأرجنتين بـ 6 مدربين ثم فرنسا بـ 5 مدربين.

فيما تأتي إسبانيا بأربعة مدربين، وإيطاليا بثلاثة مدربين. وتضم القائمة دول أخرى لها 3 مدربين في المونديال مثل ألمانيا وإنجلترا وهولندا وأستراليا، ومدربين اثنين لكل من والبوسنة والهرسك والمغرب، إضافة إلى مدرب واحد من بلجيكا وآخر من الولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل، هناك 17 منتخباً اختاروا الحفاظ على مدربين من نفس الجنسية. من بينهم حامل اللقب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، وأحد أبرز المرشحين للقب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب. كما يبرز ضمن هذا النمط كل من المغرب بقيادة محمد وهبي، واسكتلندا بقيادة ستيف كلارك، ضمن مجموعة من المدربين المحليين الذين سيواجهون في دور المجموعات أسماء عالمية كبيرة مثل أنشيلوتي وتوخيل.

وبذلك، يبدو أن مونديال 2026 لن يكون فقط ساحة للتنافس بين المنتخبات، بل أيضاً بين المدارس التدريبية العالمية التي باتت الحدود بينها أكثر ضبابية من أي وقت مضى.

كما تضم قائمة المدربين عدداً من المخضرمين، يتقدمهم الهولندي ديك أدفوكات (كوراساو)، الذي يعد أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم بعمر 78 عاماً، وميروسلاف كوبيك (جمهورية التشيك) البالغ من العمر 74 عاماً.. والبلجيكي هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا البالغ أيضاً 74 عاماً، والبرتغالي كارلوس كيروش (73 عاماً) مدرب غانا والأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب أوروغواي (70 عاماً).

يتصدر كارلو أنشيلوتي، قائمة المدربين الأعلى أجراً في نهائيات كأس العالم 2026 براتب سنوي يبلغ 11.3 مليون دولار سنوياً ويأتي الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، في المركز الثاني براتب سنوي يبلغ 6.79 ملايين دولار والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، المركز الثالث براتب سنوي يصل إلى 6.08 ملايين دولار.