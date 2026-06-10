لاعبو البرازيل يحتفلون بعيد ميلاد أنشيلوتي قبل مواجهة «أسود الأطلس»



قدم لاعبو المنتخب البرازيلي لكرة القدم تحية طريفة قبل بدء تدريباته أمس الأربعاء، قبل خوض لقائه الافتتاحي في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أمام منتخب المغرب «أسود الأطلس».



وفاجأ اللاعبون والجهاز الفني المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتحية شرف تقليدية احتفالاً بعيد ميلاده الـ67، وقبل ذلك، أثارت محادثة دامت أكثر من دقيقة أولى ضحكات الحضور.

وقبل دقائق من بدء الحصة التدريبية، اصطف لاعبو منتخب البرازيل في صفين لتحية المدرب المخضرم بالتصفيق والمزاح، وإدراكا منه لما ينتظره، اقترب أنشيلوتي مبتسماً، لكن بعد أن حذر الحاضرين من أن يتحول التكريم إلى سلسلة من المزاح.



وخلع أنشيلوتي قبعته قبل أن يمر عبر ممر الشرف، وهي لفتة أثارت المزيد من الضحك بين اللاعبين، وسار الإيطالي في الممر المرتجل بينما كان يتلقى العديد من المزاح من الفريق الذي يواصل تعزيز روابطه تحت قيادته.



ويأتي هذا المشهد ليعكس الأجواء الرائعة في معسكر المنتخب البرازيلي منذ وصول أنشيلوتي إلى مقعد التدريب، حسبما أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية.



ويسعى منتخب «راقصو السامبا»، الذي شارك في جميع نسخ المونديال، للتتويج بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. وأوقعت القرعة المنتخب البرازيلي، البطل التاريخي للمونديال، في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للمسابقة، برفقة منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي.