ميسي يستعيد أمجاد برشلونة بعد لقاء مؤثر بابن غوديونسن

أعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جماهير كرة القدم إلى ذكريات الحقبة الذهبية لنادي برشلونة، بعدما كشف عن موقف إنساني طريف جمعه مؤخراً بابن زميله السابق الآيسلندي إيدور غوديونسن، في واقعة لاقت تفاعلاً واسعاً بين عشاق الساحرة المستديرة.



وروى ميسي تفاصيل اللقاء، موضحاً أن أحد اللاعبين اقترب منه وسأله بشكل مفاجئ: «هل تتذكر من أنا؟»، الأمر الذي وضعه في موقف محير للحظات، قبل أن يكشف اللاعب عن هويته ويخبره بأنه نجل غوديونسن، أحد زملائه السابقين في صفوف برشلونة.



وقال ميسي: «بصراحة لم أتمكن من التعرف إليه مباشرة، فقد كان صغيراً جداً عندما كنت أراه يرافق والده إلى تدريبات برشلونة، لذلك لم أتذكره بشكل واضح في البداية».

وتحمل هذه القصة دلالات كبيرة على سرعة مرور الزمن في عالم كرة القدم، إذ إن الطفل الذي كان يتجول بين نجوم برشلونة ويشاهد تدريبات الفريق عن قرب، أصبح اليوم لاعباً محترفاً يشق طريقه في الملاعب ويسعى إلى صناعة اسمه الخاص، تماماً كما فعل والده قبل سنوات.



وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان الفترة التي لعب فيها غوديونسن إلى جانب ميسي داخل النادي الكتالوني، وهي مرحلة شهدت نجاحات وإنجازات كبيرة لبرشلونة، وأسهمت في بناء واحد من أقوى الأجيال في تاريخ كرة القدم الأوروبية.



وتفاعل جمهور الكرة العالمية مع تصريحات ميسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن القصة تمثل صورة جميلة لتعاقب الأجيال في اللعبة، حيث أصبح أبناء نجوم الأمس جزءاً من المشهد الكروي الحالي، بعد أن كانوا مجرد أطفال يراقبون آباءهم من مدرجات الملاعب أو من على هامش التدريبات.



ويرى كثيرون أن مثل هذه المواقف تكشف جانباً إنسانياً وعفوياً من شخصية ميسي، بعيداً عن الأرقام والبطولات والألقاب التي حققها طوال مسيرته، كما تؤكد المكانة الخاصة التي لا يزال يحتفظ بها في قلوب جماهير كرة القدم حول العالم.