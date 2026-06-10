لامين يامال يهدد عرش خاميس رودريغيز التاريخي

يستعد النجم الإسباني الشاب، لامين يامال، جوهرة نادي برشلونة، لتسجيل ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم 2026 رفقة منتخب «الماتادور»، وعينه على دخول التاريخ من أوسع أبوابه.

ولا تقتصر طموحات يامال على قيادة بلاده نحو منصات التتويج فحسب، بل يسعى جاهداً لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، ليصبح أصغر لاعب يتوج بجائزة «الحذاء الذهبي» «هداف البطولة» في تاريخ المونديال.



وفي هذا الصدد، سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على هذا الإنجاز المحتمل، وعلق قائلاً: هذا الجناح الواعد، الذي سيحتفل بعيد ميلاده التاسع عشر بعد ستة أيام فقط من إسدال الستار على كأس العالم المقبلة، يمتلك فرصة ذهبية لتحطيم الرقم القياسي كأصغر هداف في تاريخ المسابقة.

يُذكر أن الرقم القياسي الحالي لا يزال صامداً باسم خاميس رودريغيز، الذي حصد الجائزة في مونديال البرازيل 2014، وذلك بعد يوم واحد فقط من إتمامه حاجز الـ23 عاماً.