أسطورة ألمانيا يستبعد فوز «الماكينات» بكأس العالم

استبعد أسطورة وقائد المنتخب الألماني السابق، لوثار ماتيوس، منتخب بلاده من التتويج بكأس العالم 2026، مؤكداً أنه لا يرى ألمانيا قادرة على حصد اللقب، رغم إيمانه بقدرتها على تقديم بطولة قوية والوصول إلى المربع الذهبي.

وتشارك ألمانيا في كأس العالم باعتبارها أحد المرشحين إلى جانب منتخبات فرنسا وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل والبرتغال، وإن كان بدرجة أقل بحسب مستويات المنتخب في السنوات الأخيرة.



وتوقع ماتيوس أن يبلغ المنتخب الألماني الدور نصف النهائي، لكنه سيتعرض للهزيمة مجدداً أمام المنتخب الإسباني، في تكرار للسيناريو الذي شهدته المواجهات الأخيرة بين الفريقين.

ويرى النجم الذي سبق وأن رفع كأس العالم كقائد للمنتخب الألماني عام 1990 أن إسبانيا وفرنسا هما أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، بينما تأتي إنجلترا في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المنتخبات القادرة على المنافسة بقوة على اللقب.



وقال ماتيوس، خلال فعالية لشركة «توبس» نقلتها وسائل إعلام ألمانية، إن نجاح «الماكينات» يعتمد بشكل كبير على لاعبي بايرن ميونخ، مشيراً إلى أن الإنجازات الكبرى التي حققتها ألمانيا عبر تاريخها ارتبطت دائماً بالدور المؤثر للاعبي النادي البافاري.



وأضاف أن على نجوم بايرن تحمل المسؤولية وقيادة المنتخب داخل الملعب، مشيداً بعودة الحارس المخضرم مانويل نوير من الاعتزال الدولي، وضمه إلى تشكيلة المونديال، إلى جانب وجود شخصيات قيادية مثل جوشوا كيميتش وجوناثان تاه، إضافة إلى الموهبة جمال موسيالا، معتبراً أنه لم يستعد بعد أفضل مستوياته المعهودة، لكنه يظل أحد أهم عناصر المنتخب.



وفي حال تحققت توقعات ماتيوس، فإن ألمانيا قد تشق طريقها إلى نصف النهائي عبر إقصاء منتخبات كبرى، وربما فرنسا، قبل أن تصطدم بإسبانيا في مواجهة قد تنهي حلم التتويج العالمي من جديد.



ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة برفقة كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور، وتبدو مهمته في تخطي المجموعات سهلة، ويستهل مشواره في المونديال بمواجهة كوراساو الوافد الجديد على المونديال في مباراة تبدو محسومة مبكراً لصالح المنتخب الألماني.