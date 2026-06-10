مونديال 2026.. ملاعب "الــ 16 هوية هندسية" عابرة للقارات

تتأهب الساحرة المستديرة لكتابة التاريخ بأحرف من ذهب، حيث يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق النسخة الأكثر إثارة وضخامة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

هذه البطولة الفاخرة، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بصفته الهيئة الحاكمة العليا للعبة، لا تمثل مجرد منافسة رياضية، بل هي قمة التنافس الإنساني الذي يعبر القارات ويلغي الحدود ليجمع مليارات البشر خلف شاشات التلفاز وفي المدرجات.

فمنذ انطلاقتها الأولى عام 1930 في الأوروغواي، حافظت البطولة على دورية إقامتها كل أربعة سنوات، ولم تتوقف إلا في عامي 1942 و1946 بسبب ظلال الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا العام، وتحديداً في الفترة الممتدة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، ستشهد اللعبة تحولاً جذرياً؛ حيث سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً للمرة الأولى، موزعة على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، ليتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الأدوار الإقصائية المشتعلة.

104 مباريات على مدار 39 يوماً ستلهب حماس الجماهير في حدث استثنائي تشترك في استضافته ثلاث دول لأول مرة هي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، ممتدة عبر 16 مدينة مستضيفة.

ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم بناء أي ملعب جديد خصيصاً لهذا المونديال، بل تم اختيار 16 صرحاً قائماً ليتحدث كل منها بلغة هندسية فريدة عابرة للقارات، وتتوزع هذه القلاع الكروية المبهرة بواقع 3 ملاعب في المكسيك، وملعبين في كندا، و11 ملعباً في الولايات المتحدة، لتشكل معاً سيمفونية معمارية غير مسبوقة في تاريخ اللعبة.

ملعب أزتيكا: معبد الأساطير وساحة "يد مارادونا" الخالدة

يقع ملعب أزتيكا الأيقوني في قلب العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، وهو تحفة صممها المعماري بيدرو راميريز فاسكيز واُفتتح عام 1966. هذا المسرح الإستراتيجي، الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية للمونديال، ينفرد بكونه الملعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي حظي بشرف استضافة مباراتين نهائيتين لكأس العالم في عامي 1970 و1986، وشهد على أقدام الأساطير ولحظات لا تمحى من الذاكرة، أبرزها هدف "يد الله" الشهير الذي سجله دييغو مارادونا.

يتسع الملعب حالياً لنحو 83,000 متفرج، وقد شُيِّد فوق قاعدة صلبة تطلبت استخراج 180 مليون صخرة من مساحة شاسعة. ويعكس أسلوب العمارة البروتالية بهيكله الخرساني، ويمتد سقفه العبقري ليحمي المشجعين من قساوة الطقس مع السماح بالمرور المثالي للضوء الطبيعي. وتحضيراً للحدث الكبير، خضع الملعب لتحديثات شاملة بواسطة شركة "تيلفزيون المكسيك" بالتعاون مع مكتب "بوبيولوس"، شملت إعادة تموضع مقاعد البدلاء لتصبح جزئياً تحت مستوى الأرض، وبناء مظلة متطورة مستوحاة من الفسيفساء الهندسية لنهائيات 1970 و1986، ومصنوعة من بوليمر شفاف يتيح رؤية مثالية لكاميرات البث التلفزيوني.

ملعب بي بي في إيه: المارد الفولاذي الذي يتنفس في غوادالوبي

في مدينة غوادالوبي المكسيكية، يبرز ملعب "بي بي في إيه" كأحد أكثر المنشآت العصرية تميزاً، وهو المعقل الحصني لنادي مونتيري، ويُلقب محلياً بـ "المارد الفولاذي". استوحى مكتب "بوبيولوس" تصميمه المعماري عام 2015 من تاريخ المنطقة العريق في صناعات الفولاذ، ليأتي الهيكل منحوتاً كقطعة فنية فريدة محاطة بعوارض فولاذية مغلفة بالألومنيوم. يتيح التصميم تدفق الهواء عبر واجهة معدنية تشبه خياشيم الأسماك، ويوفر سقفه الممتد لمسافة 55 متراً ظلاً مثالياً بالداخل.

يتسع الملعب لـ 51,000 متفرج، وصُممت مدرجاته العمودية لتقترب تماماً من المستطيل الأخضر لضمان أفضل رؤية ممكنة من كل زاوية، ويضم أكبر عدد من المقاعد الفاخرة في أمريكا اللاتينية. تتعرض واجهته الديناميكية لتبدلات بصرية ساحرة مع حركة أشعة الشمس ليمنحه مظهراً حيوياً، وتحيط به مواقف سيارات خضراء ذكية تجمع مياه الأمطار لتبريد المحيط سريعاً.

وباعتباره المنشأة الرياضية الأكثر تطوراً تكنولوجياً في المكسيك، فقد تم تجديد نظام الإضاءة فيه لتقديم عروض ضوئية مبهرة موفرة للطاقة. وللمهتمين بالتطور التكنولوجي المعماري، تقدم "أكاديمية التصميم البارامتري" (PAACADEMY) ورش عمل متميزة للتعلم من أبرز الخبراء حول استخدام الذكاء الاصطناعي والتصميم الحسابي في العمارة.

ملعب أكرون: البركان الخامد الذي يحتضن السحاب في غوادالاخارا

ملعب "أكرون" في مدينة غوادالاخارا هو المعقل الشهير لنادي تشيفاس المكسيكي، واُفتتح عام 2010 بتصميم من المعماريين جان ماري ماسو ودانيال بوزيه. يستوحي الملعب تصميمه الفريد من البراكين الخامدة لينسجم تماماً مع المناظر الطبيعية الحضرية المحيطة به، ويتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: منحدر صاعد مكسو بالعشب الطبيعي، مدرج فولاذي للمتفرجين، وهيكل علوي مغطى بغشاء من مادة (PVDF) يشبه سحابة بيضاء من الدخان.

يتسع الملعب لـ 45,000 متفرج، وتحيط به حديقة منحدرة تتحول إلى متنزه عام في الأيام الخالية من المباريات. الهيكل مدعوم بنظام إنشائي فولاذي متطور، وغُطي سقفه بمادة (PTFE) خفيفة الوزن وشبه النفوذة، مما يسمح للضوء الطبيعي بالمرور وإضاءة الملعب مع خلق تأثير بصري ساحر يشبه الضباب الدائم.

ملعب بيمو فيلد: قلعة تورونتو متعددة الأبعاد برداء الفيفا الجديد

بالانتقال إلى الأراضي الكندية، يبرز ملعب "بيمو فيلد" في مدينة تورونتو كأول ملعب مخصص لكرة القدم في البلاد، وهو مستضيف مباريات فريقي تورونتو أرغوناتس وتورونتو إف سي، واُفتتح عام 2007 بتصميم من مكتب "جينسلير" المعماري في الهواء الطلق. صُمم الملعب في البداية ليتسع لـ 20,000 متفرج، وشهد عام 2010 إضافة مدرج علوي في الجهة الشرقية وبناء سقف مدعوم بأعمدة زاوية لحماية المشجعين.

وتوجت التحديثات بين عامي 2014 و2016 برفع السعة الدائمة إلى 30,000 مقعد، مع مرونة التوسيع لتصل إلى 40,000 مشجع في الفعاليات الكبرى، شملت التجديدات إضافة أجنحة فاخرة، وتطوير غرف الملابس، وتوسيع الصالات الخاصة وشاشات العرض، ليتم إعداد هذا الملعب متعدد الاستخدامات بالكامل ليتوافق مع المعايير الصارمة للفيفا قبل انطلاق المونديال.

ملعب بي سي بلايس: هندسة الكابلات وأكبر سقف معلق في أفق فانكوفر

الملعب الكندي الثاني هو "بي سي بلايس" الواقع في مدينة فانكوفر، وهو صرح متعدد الأغراض تم افتتاحه عام 1983 ومن تصميم مكتب "ستانتيك"، ويستضيف مباريات فريقي بي سي لايونز وفانكوفر وايت كابس.

خضع الملعب لتحديث ثوري قاده فريق التصميم بعد فوز المدينة بحق استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2010، ليتحول إلى منشأة نابضة بالحياة تضم أكبر سقف قابل للسحب مدعوم بالكابلات الفولاذية في العالم، ونظام إضاءة خارجي (LED) ديناميكي.

يستغرق فتح أو إغلاق السقف، الذي يعادل حجم أرضية الملعب تماماً، حوالي 20 دقيقة فقط، وهو مصنوع من وسائد هوائية من نسيج "تينارا" المبتكر الذي يتميز بالمرونة والنفاذية، ويتحرك عبر آليات منزلقة وصواري فولاذية شاهقة.

في الشتاء، يشكل السقف سدادة محكمة ضد تقلبات الطقس القاسية. وقد أعلن الفيفا أن هذا الصرح التكنولوجي، الذي استضاف سابقاً كأس العالم للسيدات 2015، سيحتضن سبع مباريات مونديالية مثيرة، من بينها مواجهات إقصائية للمنتخب الكندي.ملعب لينكون فاين

انشال فيلد: بوابة الطوب الأحمر وإطلالة فيلبس الساحرة

في قلب مدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا الأمريكية، يبرز ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" الذي تم افتتاحه عام 2003 بتصميم من مكتب (NBBJ). سيستضيف الملعب ست مباريات نارية في كأس العالم 2026، ويتميز بسعته الكبيرة التي تصل إلى 69,000 متفرج، وهو معقل لفريقي فيلادلفيا إيجلز وتمبل أولز.

يتبع الملعب أسلوب العمارة لما بعد الحداثة بهيكل من الخرسانة والفولاذ، وتتميز بوابته الرئيسية بمدخل من الطوب الأحمر التاريخي. تمنح العوارض الفولاذية وكابلات التعليق في الطابق العلوي إحساساً رائعاً يشبه الجسور المعلقة، في حين توفر زوايا الملعب المفتوحة إطلالات بانورامية على أفق مدينة فيلادلفيا.

ويُعد من الملاعب الأكثر تقدماً تكنولوجياً، حيث يحتوي على مساحات تفاعلية للمشجعين، وساحة مركزية ضخمة للأنشطة، إلى جانب 172 جناحاً فاخراً، وأكثر من 1,000 شاشة بلازما وبوابات إلكترونية حديثة لضمان أقصى درجات الراحة والوصول الشامل.

ملعب هارد روك: واحة ميامي الذكية وحيث تلتقي الفخامة بالرياضة

في ولاية فلوريدا، يتربع ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي غاردنز، وهو منشأة متعددة الاستخدامات افتتحت عام 1987 بتصميم مشترك من (HOK/360) وتتسع لـ 65,300 متفرج، وتستضيف مباريات ميامي دولفينز وميامي هوريكانز. أصبح الملعب مركزاً ترفيهياً عالمياً بفضل تحديثاته الهائلة، ويتميز بسقفه المظلي العملاق المدعوم بالكابلات على مساحة 58,000 متر مربع، ومصنوع جزئياً من مادة (ETFE) الشفافة.

استضاف الملعب أحداثاً كبرى مثل بطولة ميامي للتنس، وسباقات الفورمولا 1، ومباراة السوبر بول 2020، ومن المقرر أن يحتضن سبع مباريات في المونديال تشمل ربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

شملت تجديدات عام 2015 إدخال مفهوم "ذا ليفينغ روم" الذي يدمج متعة المشاهدة المنزلية الراقية بالإثارة الحية عبر مقاعد وثيرة وشاشات عالية الدقة مبرمجة، والوصول الحصري لصالة "72 كلوب" والأجنحة الجانبية الفاخرة المطورة.

ملعب جيليت: منارات نيو إنجلاند وقلاع الغرانيت الطبيعي في فواكسبورو

في ولاية ماساتشوستس، يقع ملعب "جيليت" الشهير في مدينة فواكسبورو، واُفتتح عام 2002 بجوار الملعب القديم بتصميم من شركة "بوبيولوس" ليعكس الهوية الثقافية والطبيعية لمنطقة نيو إنجلاند.

يستعد الملعب لاستضافة سبع مباريات في مونديال 2026، ويتكون من ثلاثة مستويات رئيسية للمدرجات تتسع لـ 68,000 متفرج، ويضم 80 جناحاً فاخراً.

يستفيد التصميم من التكوينات الصخرية الغرانيتية الطبيعية في المنطقة لتحديد الصالة الغربية ومستوى الملعب في تهيئة فريدة، وتتميز البوابة الشمالية بساحة تضم جسراً مقوساً وبرج الإضاءة الشهير الذي يحاكي المنارات التاريخية للمنطقة. خضع الملعب لتحديثات مستمرة عبر السنوات، كان آخرها توسعة وتجديد المنطقة الشمالية بالكامل عام 2023 ليكون في أبهى حلة استقبالاً للجماهير العالمية.

ملعب ليفايس: الهندسة الرومانية المستدامة وأول عملاق أخضر صفري الطاقة

في ولاية كاليفورنيا، يبرز ملعب "ليفايس" المعاصر الذي افتتح عام 2014 بتصميم من مكتب (HNTB)، وهو مركز رياضي وترفيهي بارز يتسع لـ 69,000 متفرج ويمتد على مساحة شاسعة، ويتميز بأرضيته ذات العشب الطبيعي ومفهوم الهواء الطلق.

ويُعد هذا الملعب أول ملعب ضخم يحصل على شهادة (LEED) الذهبية للاستدامة، حيث يساهم سقفه الأخضر الممتد على مساحة 27,000 متر مربع في كفاءة الطاقة، ويدعمه نظام توفير الطاقة الحرارية الأرضية والمياه المستصلحة والألواح الكهروضوئية لتحقيق هدف الطاقة الصفرية الكهربائية.

التصميم الإبداعي مستوحى من المدرجات الرومانية ويضم برجاً مركزياً تحيط به ساحتان خارجيتان تمنحان المشجعين مناظر بانورامية خلابة للتلال والوديان المحيطة أثناء صعودهم إلى مقاعدهم عبر شبكة خفيفة الوزن من العوارض الفولاذية المقاومة للزلازل.ملعب لومين فيلد: صدى الجماهير المرعب وإطلالة سياتل الشاهقة

ملعب جي إي إتش أيه (أروهيد): قلعة تروما وامتداد الرؤية بزاوية 360 درجة

يُعد ملعب "أروهيد" في ولاية ميزوري أحد أقدم الملاعب وأكثرها عراقة، حيث افتتح عام 1972 من تصميم مكتب "كيفيت ومايرز" في الضواحي الشرقية لمدينة كانساس سيتي، ليُشكل مع ملعب "كوفمان" المجاور مجمع تروما الرياضي الشهير. ويتميز الملعب، وهو معقل فريق كانساس سيتي تشيفس، بشكله الفريد مع قطوع نصف دائرية في المدرجات خلف مناطق النهاية، وتم بناؤه بأسلوب تركيبي من مدرجات خرسانية ومكونات جاهزة الصنع تتسع لأكثر من 70,000 متفرج وتوفر رؤية كاملة غير منقطعة بزاوية 360 درجة.

خضع الملعب لأكبر عملية تجديد في تاريخه بين عامي 2007 و2010 بإضافة مرافق حديثة ومواد معاصرة للهيكل الخرساني الأصلي وتوسيع الصالات، كما تم الإعلان عن مرحلة تجديد جديدة لبناء جسر علوي محيط بالملعب تبدأ في عام 2027 وتكتمل بحلول 2031 لضمان استدامة الصرح.

ملعب إن آر جي: معجزة الأسقف المتحركة والجدران الزجاجية الشفافة في هيوستن

في مدينة هيوستن بولاية تكساس, يبرز ملعب "إن آر جي" الذي افتتح عام 2002 وصممته شركة "بوبيولوس" ليكون الملعب الفريد المزود بسقف قابل للسحب ومخصص لمباريات كرة القدم الأمريكية ومهرجانات الروديو والفعاليات الكبرى على مساحة مهيأة تبلغ 11,700 متر مربع.

تكمن الوظيفة الأساسية للسقف في حماية الجمهور، وتتحرك ألواحه على مسارات عملاقة يبلغ طولها 206 أمتار وتستغرق عملية الفتح والإغلاق سبع دقائق فقط.

صُممت واجهة الملعب لتكون شفافة قدر الإمكان بجدران زجاجية ضخمة تسمح بمرور ضوء الشمس، ويتكون السقف من إطارات فولاذية مفصلية مغلفة بنسيج نفوذ للضوء يعكس في الوقت ذاته أصوات المشجعين الصاخبة في الداخل.

وتبلغ السعة الإجمالية للملعب 72,220 مقعداً ويضم 166 مقصورة هوائية و7,000 مقعد متميز، وفي عام 2013 سجل الملعب رقماً قياسياً بتركيب شاشتي فيديو ضخمتين في النهايات، ويستعد الآن لاستضافة مباريات مونديال 2026 بكل كفاءة.

ملعب سوفي: أيقونة المستقبل وهندسة الخيال في إنجلوود

يعتبر ملعب "سوفي" في مدينة إنجلوود، والذي تم افتتاحه عام 2021 وصممه مكتب "إتش كيه إس" تحت إشراف المعماري لانس إيفانز، ملعب المستقبل بفضل ابتكاراته المعمارية والهندسية وتقنيات الإعلام المتطورة فيه. والتصميم مستوحى من طبيعة جنوب كاليفورنيا ليخلق تجربة تحاكي الهواء الطلق مع مرونة الملاعب المغطاة التقليدية.

وتجتمع تحت سقف واحد مائل وضخم ثلاثة مرافق رئيسية تقع ضمن مشروع "هوليوود بارك" وهي: الملعب الذي يتسع لـ 70,000 متفرج (وقابل للتوسيع إلى 100,000 مقعد)، ومسرح يوتيوب، وساحة الخطوط الجوية الأمريكية.

ويُعد هذا الملعب الأكبر بمساحة 3.1 مليون قدم مربع وتقع المدرجات على عمق 100 قدم تحت الأرض.

ويحمي سقف (ETFE) الملعب من الطقس مع الحفاظ على الاتصال بالخارج وغمر المكان بالضوء الطبيعي، ويتميز بنمط يمنع أشعة الشمس المباشرة بنسبة 65%، إلى جانب لوحات قابلة للتشغيل والفتح لتعزيز تدفق الهواء وضمان بيئة مريحة للمشجعين.

ملعب مرسيدس بنز: أجنحة الصقور وغالق الكاميرا التكنولوجي



في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، يقع ملعب "مرسيدس بنز" الذي افتتح عام 2017 بتصميم مشترك بين (360 Architecture) ومكتب (HOK) ليكون منشأة صديقة للبيئة ومعقلاً لفريقي أتلانتا فالكونز وأتلانتا يونايتد.

وأصبح الملعب أيقونة معمارية في أفق المدينة، ويضم شاشة فيديو دائرية معلقة في السقف بزاوية 360 درجة تضمن رؤية واضحة من كل مقعد. واستوحي السقف القابل للسحب من أجنحة الصقر، ويمكن فتحه في دقيقتين فقط عبر ثمانية ألواح مثلثية تتحرك بانسجام لتشبه غالق الكاميرا، كما يمكن تغيير لون الإضاءة الخارجية بسهولة بفضل الواجهة الشفافة.

ويتسع الملعب لـ 71,041 متفرجاً وتسمح المقاعد القابلة للسحب حول المحيط للمشجعين بالاقتراب من الإثارة، ويتميز بأنه أول ملعب رياضي محترف في الولايات المتحدة يحصل على شهادة (LEED) البلاتينية بفضل كفاءة الطاقة وحصاد مياه الأمطار والطاقة الشمسية.

ملعب إيه تي أند تي: مسرح النجوم والإنحناءات الزجاجية المشعة



في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، يبرز ملعب "إيه تي أند تي" الذي شُيِّد عام 2009 من تصميم مكتب (HSK) ليستضيف إحدى مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026.

ويُعد الملعب، وهو معقل دالاس كاوبويز، منشأة مرنة ومتعددة الوظائف تستوعب مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية، وهو أكبر ملعب مغطى في العالم بسقف قابل للسحب يتسع لقرابة 100,000 متفرج. ويفتح السقف ويغلق في غضون 12 دقيقة مدعوماً بقوسين هائلين ويرتفع لمسافة 90 متراً ليشكل صورة ظلية مذهلة نهاراً وتبرزها أنظمة إضاءة خاصة ليلاً.

ويوازن التصميم بين الأصالة والابتكار بجدران زجاجية خارجية منحنية يبلغ ارتفاعها 26 متراً ومائلة للخارج بزاوية 14 درجة لتعطي بريقاً متلألئاً، ويضم الملعب إحدى أكبر الشاشات المعلقة عالية الدقة في العالم بأربعة جوانب وبمساحة إجمالية تتجاوز 1,200 متر مربع لترقية تجربة المشاهدة إلى مستويات غير مسبوقة.

ملعب ميتلايف: لوحة نيوجيرسي الحيادية والمسرح الأخضر لنهائي المونديال الكبير

وأخيراً، يقع ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، وهو الملعب الوحيد في الولايات المتحدة الذي يستضيف فريقين من رابطة كرة القدم الأمريكية هما نيويورك جيانتس والنيويورك جيتس، وسيكون مسرحاً للمباراة النهائية الحاضنة لكأس العالم 2026.

ويمثل الملعب، بسعته الإجمالية البالغة 82,500 متفرج، شاهداً على دقة الهندسة والتصميم الحديث، حيث صممه مكتب (HOK) عام 2010 بواجهة تقليدية ومعاصرة في آن واحد مصنوعة من شرائح الألومنيوم والزجاج.

وتعمل الواجهة ذات الألوان الفاتحة كقماش محايد يمكن أن يتخذ ألوان أي من الفريقين بتغييرات بسيطة في الإضاءة الداخلية، مما يعزز أيضاً من ظهور لافتات الرعاة.

وتميز التصميم بسهولة الوصول وتوفير زوايا رؤية ممتازة من كل نقطة، وتخلق المقاعد المحيطة بالملعب بيئة صوتية قوية للغاية ومفعمة بالحماس، وتنتشر فيه شاشات رقمية ولوحات (LED) عند المداخل.

اسْتُخْدِمَت في بناء هذا الهيكل المستدام أنظمة كفاءة الطاقة لتقليل الأثر البيئي، مما أهّل ملعب ميتلايف ليحصل على لقب "الملعب الأكثر خضرة وصداقة للبيئة" في الرابطة من قِبل وكالة حماية البيئة الأمريكية.