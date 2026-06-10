كلاب بوليسية تستقبل منتخب أوزبكستان في نيويورك



استُقبلت بعثة منتخب أوزبكستان لكرة القدم بإجراءات أمنية مشددة فور وصولها إلى مدينة نيويورك الأمريكية، في إطار الاستعدادات المكثفة المصاحبة لانطلاق نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وخضع جميع أفراد البعثة الأوزبكية لعمليات تفتيش دقيقة شملت الحقائب والمعدات الشخصية، بمشاركة كلاب بوليسية مدربة، وذلك ضمن البروتوكولات الأمنية المعتمدة من قبل السلطات الأمريكية لتأمين المنتخبات المشاركة والجماهير خلال الحدث الكروي الأكبر في العالم.



وتأتي هذه الإجراءات في ظل الاستعدادات اللوجستية والأمنية الواسعة التي تشهدها المدن المستضيفة للمونديال، حيث تعمل الجهات المختصة على ضمان أعلى درجات السلامة للمنتخبات والوفود الرسمية والإعلامية، خاصة مع توقع حضور جماهيري قياسي خلال البطولة.



وكان المنتخب الأوزبكي قد وصل إلى نيويورك استعداداً لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الهولندي، ضمن برنامج الإعداد النهائي للمنتخبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وتهدف المباراة إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين واختبار الخطط التكتيكية الأخيرة قبل ضربة البداية.



ويخوض المنتخب الهولندي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان والسويد وتونس، في مجموعة تبدو متوازنة وتعد بمنافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.



في المقابل، يستعد منتخب أوزبكستان لخوض تحدٍ صعب في المجموعة الحادية عشرة، التي تضم منتخبات البرتغال وكولومبيا والكونغو الديمقراطية، حيث يطمح المنتخب الآسيوي إلى تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل حضور مميز في مشاركته بالمحفل العالمي.



وتعكس الإجراءات الأمنية الصارمة التي رافقت وصول بعثة أوزبكستان حجم الاهتمام الذي توليه السلطات المنظمة لإنجاح البطولة، وضمان سير جميع الفعاليات في أجواء آمنة تليق بأكبر حدث كروي على مستوى العالم.