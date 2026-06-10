إمبراطورية الـ 325 مليون نسخة.. قصة اللعبة الرياضية الأضخم في التاريخ

مليار دولار أمريكي؛ لم يكن هذا الرقم ميزانية لبناء ملاعب جديدة، ولا قيمة صفقة انتقال لاعب خارق، بل كان ببساطة ثمناً للاسم والشعار. هكذا كشفت مفاوضات تجديد الترخيص بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشركة "إلكترونيك آرتس" عن حقيقة لم تعد خافية: كرة القدم لم تعد تُباع فقط في المدرجات، ولا تُشاهد فقط عبر الشاشات، بل صارت تُعاش داخل عوالم رقمية ضخمة، حيث يتحول المشجع من متفرج إلى مدرب، ومن حالم إلى صانع قرار، ومن شاهد على خسارة منتخبه إلى لاعب قادر على إعادة كتابة النتيجة بيده.

خلف هذا الهوس الشغوف، تقف أرقام فلكية. فقد كسرت سلسلة ألعاب "فيفا" التاريخية، بمختلف إصداراتها السنوية منذ انطلاقتها عام 1993 حاجز 325 مليون نسخة مباعة حول العالم عبر مختلف المنصات، من بلاي ستيشن وإكس بوكس إلى أجهزة الكمبيوتر.

وهذا الرقم، الذي أعلنت عنه شركة "إلكترونيك آرتس" رسمياً، لا يعبر فقط عن مبيعات تجارية متراكمة للعبة فيديو، بل يوثق ولادة أضخم إمبراطورية رياضية افتراضية في تاريخ الألعاب، ظاهرة أعادت صياغة علاقة الجماهير بكرة القدم، ونقلت جزءاً من شغف المستطيل الأخضر إلى أزرار التحكم والشاشات.

لقد كشف الخلاف التاريخي بين "فيفا" و"إي آيه" عن التحول الهائل في القيمة الاقتصادية للرخص الرقمية. فبعد أن كانت الشراكة تدر على الاتحاد الدولي نحو 150 مليون دولار سنوياً، ارتفعت طموحات "فيفا" لتطلب أكثر من مليار دولار لكل دورة ترخيص تمتد أربع سنوات.

لم تعد الرخصة مجرد شعار يوضع على غلاف لعبة، بل أصبحت بوابة ذهبية إلى سوق عالمي لا ينتظر كأس العالم كل أربع سنوات، بل يدر المال باستمرار عبر النسخ السنوية، والتحديثات، والمحتوى الرقمي، والمواسم الافتراضية.

شاشة بلاستيكية

تعود جذور هذه الإمبراطورية إلى بدايات متواضعة جداً. ففي عام 1972، ظهر جهاز "ماجنافوكس أوديسي"، أول منصة ألعاب منزلية في التاريخ، وكانت إحدى ألعابه تحمل اسم "فوتبول".

لم تكن اللعبة سوى مربعات بيضاء تتحرك على الشاشة، وكان على اللاعبين وضع ملصق بلاستيكي شفاف فوق التلفزيون، واستخدام أوراق كرتونية حتى يتخيلوا أنهم داخل ملعب كرة قدم.

وفي عام 1981، جاءت أول لحظة تسويقية بارزة حين استعانت شركة "أتاري" بالأسطورة البرازيلي بيليه في لعبة "بيليه سوكر"، ليصبح من أوائل الرياضيين الذين ارتبطت أسماؤهم تجارياً بلعبة فيديو. وقد أثبتت التجربة مبكراً أن اسم النجم قادر على تحويل اللعبة من منتج تقني بسيط إلى سلعة عاطفية تُباع للجماهير بوصفها امتداداً لحبهم لكرة القدم.

أما البداية المونديالية الرسمية فجاءت عام 1986 مع لعبة "وورلد كاب كارنيفال" المرتبطة بكأس العالم في المكسيك. لم تكن اللعبة محاكاة حقيقية للبطولة، بل محاولة تسويقية مبكرة لاستغلال اسم المونديال داخل سوق ألعاب الفيديو الناشئ.

ومع ذلك، زرعت فكرة مهمة: كأس العالم ليس مجرد تذاكر وحقوق بث تلفزيوني، بل منتج قابل للتحول إلى تجربة تفاعلية داخل غرف المعيشة.

فك الغراء

حتى أواخر الثمانينيات، عانت ألعاب كرة القدم من مشكلة أساسية: الكرة كانت تبدو وكأنها ملتصقة بقدم اللاعب. لكن عام 1989 شهد تحولاً مهماً مع لعبة "كيك أوف" للمطور دينو ديني، ثم جاءت "سنسيبل سوكر" عام 1992 لتطوّر الفكرة أكثر. للمرة الأولى، تحركت الكرة باستقلالية نسبية عن اللاعب، وصار على المستخدم أن يركض خلفها ويسيطر عليها، لا أن يجرها معه كأنها جزء من جسده.

هذا التغيير البسيط ظاهرياً كان ثورياً في جوهره. فقد نقل ألعاب كرة القدم من مجرد ضغط عشوائي على الأزرار إلى تجربة تحتاج إلى مهارة وتوقيت وتكتيك. ومن هنا بدأت كرة القدم الرقمية تقترب شيئاً فشيئاً من روح اللعبة الحقيقية.

ولادة "فيفا"

التحول الأكبر جاء عام 1993 مع إطلاق لعبة "فيفا إنترناشيونال سوكر". والمفارقة أن إدارة "إلكترونيك آرتس" في الولايات المتحدة لم تكن متحمسة للفكرة، إذ توقعت أن تفشل اللعبة لأن الجمهور الأمريكي لا يهتم بكرة القدم بالقدر الكافي. بل إن التوقعات كانت تشير إلى أنها لن تبيع أكثر من 300 ألف نسخة.

لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً. فعند إطلاق اللعبة في الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر 1993، حققت صدمة تجارية وباعت نحو 400 ألف نسخة في بريطانيا وحدها خلال أسبوعين، لتصبح من أكثر الألعاب مبيعاً في ذلك العام رغم صدورها في نهايته. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد اللعبة تبيع مباراة افتراضية فحسب، بل باعت شعوراً كاملاً: أن تسمع الهتاف، وترى النجم، وتدخل الملعب، وتفوز بالكأس من غرفتك.

ومع مرور السنوات، تحولت "فيفا" إلى سلسلة سنوية راسخة. لم تعد مجرد لعبة تُشترى ثم تُنسى، بل موعداً ينتظره الملايين كل عام، مثل موسم كروي موازٍ يبدأ على الشاشة ويستمر في الذاكرة.

عقلية سينمائية

مع تضخم السوق، بدأت ألعاب كرة القدم تُصمم بعقلية أقرب إلى الإنتاج السينمائي. لم تعد الشاشة الخضراء واللاعبون الصغار كافيين. صارت الوجوه تُمسح ضوئياً، والملاعب تُعاد هندستها بتفاصيلها، والجماهير تتحرك كأنها جزء من بث تلفزيوني حي، والاحتفالات تُحاكي الواقع إلى حد كبير.

هذه الواقعية رفعت تكلفة الإنتاج إلى مستويات ضخمة. فالشركة لا تدفع للمطورين فقط، بل تدفع أيضاً للحقوق، والبيانات، والتصوير، والتسويق، والتحديثات المستمرة. وكلما زاد السعي إلى الواقعية، زادت الكلفة، لكن العائد كان أكبر: مجتمع عالمي من اللاعبين المستعدين للدفع المتكرر من أجل البقاء داخل التجربة.

هنا تغير نموذج الربح. لم تعد الأرباح تأتي فقط من بيع النسخة الفيزيائية أو الرقمية، بل من اقتصاد مستمر يقوم على "الخدمات الحية" والمحتوى المتجدد.

وأبرز مثال على ذلك طور "ألتيميت تيم"، حيث يشتري اللاعبون بطاقات رقمية لبناء فرق أحلامهم. وبحسب التقرير المالي السنوي لشركة "إلكترونيك آرتس" لعام 2021، حقق هذا الطور وحده إيرادات بلغت 1.62 مليار دولار خلال عام مالي واحد، أي ما يعادل نحو 29% من إجمالي صافي إيرادات الشركة.

وفي المقابل، استفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم من هذا السوق أيضاً. فقد أظهر تقرير "فيفا" السنوي لعام 2022 أن قطاع التراخيص والألعاب الإلكترونية حقق إيرادات تجاوزت 1.33 مليار دولار، متفوقاً على أنشطة تجارية أخرى.

وهكذا لم يعد المونديال بطولة تُباع في موسم محدد، بل مناسبة رقمية تضاعف الأرباح عبر التحديات، والبطاقات الخاصة، والمحتوى المؤقت الذي يدفع اللاعبين إلى العودة والإنفاق.

فخ الاسم

استمرت الشراكة بين "فيفا" و"إي آيه سبورتس" نحو ثلاثة عقود، وباعت خلالها السلسلة أكثر من 325 مليون نسخة، لتصبح أضخم لعبة رياضية مبيعاً في تاريخ ألعاب الفيديو. لكن نهاية هذه الشراكة بعد إصدار "فيفا 23" كشفت حقيقة اقتصادية مهمة: الاسم وحده لا يكفي.

فقد جذب إصدار "فيفا 23" أكثر من 10.3 مليون لاعب في أسبوعه الأول، محققاً أكبر إطلاق في تاريخ السلسلة. لكن عندما انتقلت "إي آيه" إلى اسمها الجديد "إي آيه سبورتس إف سي 24"، توقع كثيرون أن تتراجع اللعبة بعد فقدان اسم "فيفا". إلا أن العكس حدث؛ إذ جذبت النسخة الجديدة أكثر من 11.3 مليون لاعب في أسبوعها الأول.

هذه الأرقام أوضحت أن الجمهور لم يكن متعلقاً بالحروف الأربعة فقط، بل بالمنظومة الكاملة: الدوريات، الأندية، اللاعبين، الأطوار، المجتمع، وطريقة اللعب. لقد أصبح اللاعب يريد التجربة الكاملة، لا الشعار وحده.

تصحيح الواقع

تستمد ألعاب كرة القدم، وخصوصاً المرتبطة بالمونديال، قوتها من قدرتها على مخاطبة المشجع العاطفي قبل اللاعب المحترف، فهناك ملايين لا يلمسون أجهزة الألعاب طوال العام، لكنهم يعودون إليها في مواسم كأس العالم، مدفوعين بالحنين إلى نجم، أو بطولة، أو لحظة لم تكتمل في الواقع.

اللعبة هنا تصبح مساحة تعويضية. المباراة التي يخسرها منتخبك عصراً، يمكنك إعادتها مساءً، والهدف الضائع يمكن تسجيله، والبطولة المستحيلة يمكن الفوز بها، والخيبة التي حدثت على العشب يمكن تصحيحها فوق رقعة "البكسل".

لهذا السبب، لم تعد شركات الألعاب بحاجة دائماً إلى إصدار لعبة مستقلة لكل مونديال، بل أصبحت تدمج البطولة داخل اللعبة الأساسية عبر تحديثات رقمية، كما حدث مع مونديال روسيا 2018 داخل "فيفا 18". فالهدف لم يعد بيع لعبة منفصلة فقط، بل إبقاء المستخدم داخل النظام البيئي لأطول فترة ممكنة.

إمبراطورية الشاشة

اليوم، وبعد انتهاء الشراكة التاريخية بين "فيفا" و"إي آيه"، يحاول الاتحاد الدولي بناء تجارب جديدة تحمل اسمه، لكن التحدي يبدو صعباً، فالسوق الحديث لا يرحم الأسماء الكبيرة إذا لم تكن مدعومة بالجودة، والواقعية، والتراخيص، والمجتمع النشط، والتجربة المستقرة.

تكشف القصة أن كرة القدم لم تعد ملكاً للمستطيل الأخضر وحده، لقد تحولت إلى إمبراطورية رقمية ضخمة، تعيش في المسافة الفاصلة بين الشاشة والشغف، وتمنح المشجع ما لا يستطيع الواقع منحه دائماً: فرصة ثانية لتغيير النتيجة.