سيرجينهو: أتمنى تألق البرتغال والرأس الأخضر في المونديال.. والمغرب أقوى العرب (فيديو)

أعرب سيرجينهو، لاعب الوصل، عن أمنياته بأن تأتي كأس العالم 2026 على قدر التوقعات الفنية، وأن يشهد الجميع بطولة ممتعة ومليئة بالإثارة، مؤكداً دعمه لمنتخبي البرتغال والرأس الأخضر خلال مشوارهما في البطولة.

وقال سيرجينهو لـ«البيان»: «أتمنى أن نشهد مباريات قوية وممتعة خلال كأس العالم، خصوصاً أنني أشجع وأدعم منتخبي البرتغال والرأس الأخضر، لذا آمل أن يتقدما بخطوات ثابتة في البطولة، وأن يستمتع الجميع بمشاهدتهما».

وأضاف: «تأهل الرأس الأخضر لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم، ورغم أن المنتخب لا يملك خبرة البطولة، لكنني أثق بأنه قادر على تخطي الدور الأول، لما يملكه من عناصر مميزة وقادرة على صناعة الفارق».

وتابع: «بالطبع منتخب الرأس الأخضر لديه لاعبون جيدون ومواهب كبيرة، وأعتقد أنه يملك الجودة اللازمة للذهاب إلى المرحلة التالية».

وتحدث سيرجينهو عن أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب المونديال، مشيراً إلى قوة عدد من المنتخبات الكبرى، وعلى وجه الخصوص المنتخب الفرنسي الذي يقدم مستويات مميزة في السنوات الأخيرة.

وأكد لاعب الوصل أن المنافسة ستكون قوية في ظل وجود العديد من المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، موضحاً أن كرة القدم لا تعترف إلا بما يحدث داخل المستطيل الأخضر.

وقال: «منتخب فرنسا جيد جداً، ومن خلال ما رأيته والطريقة التي يلعب بها، فهو منتخب قوي للغاية، لكنني بالطبع أتمنى أن تتوج البرتغال باللقب».

وعن رؤيته للمنتخبات العربية، وأي منتخب عربي قادر على الذهاب بعيداً في المونديال، أوضح: «أعتقد أن أفضل منتخب عربي الآن هو المغرب، لديهم مواهب كبيرة وأظهروا في كل البطولات التي شاركوا بها في السنوات الأخيرة أنهم منتخب قوي، لذا أتوقع أن يواصل على نفس النهج والقوة في المونديال الحالي».

وأعرب سيرجينهو في ختام حديثه عن أمنياته بأن يشهد المونديال منافسة قوية ومستويات فنية عالية ترضي عشاق كرة القدم حول العالم.