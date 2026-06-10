قلق إنجليزي بشأن جاهزية ساكا قبل انطلاق المونديال

قال توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، إن بوكايو ساكا لا يزال في مرحلة التعافي من إصابة في وتر العرقوب، مؤكداً ضرورة التعامل مع حالته بحرص شديد قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم.

وكان الجناح البالغ من العمر 24 عاماً قد تعرض لهذه الإصابة في مارس/آذار، لكنه واصل اللعب رغم الألم في الأسابيع الأخيرة من الموسم، ليساهم في تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

كما شارك ساكا في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، الذي خسره أرسنال بركلات الترجيح.

وقال توخيل للصحفيين: «بوكايو لا يزال في طور استعادة كامل لياقته. لقد لعب وهو يعاني من الألم في نهاية الموسم، ومن الواضح أنه كان يعاني من الإصابة رغم تقديمه مستويات عالية، لكنه لم يصل بعد إلى كامل جاهزيته. إنه لاعب نعتمد عليه كثيراً، ولذلك نحرص على التعامل معه بحذر في التدريبات».

وأضاف: «لا تزال هناك بعض الجوانب التي يحتاج إلى استكمالها، مثل القدرة على خوض حصص تدريبية متتالية. لقد أحسن أرسنال التعامل معه وكان مدركاً لوضعه، وسنحاول أن نتبع النهج ذاته إلى حد كبير».

وتابع: «عاد للمشاركة أمام فولهام في وقت كان فيه الموسم واللقب على المحك، وكان تأثيره فورياً ومهماً».

وأردف: «بعد ذلك، اتفق ساكا مع أرسنال على الاستمرار في اللعب رغم الألم وعدم الراحة، حتى وإن لم يكن قادراً على خوض تدريبات كاملة طوال الأسبوع خلال الفترة التحضيرية».

ومن المتوقع أن تلعب جاهزية ساكا دوراً محورياً في طموحات إنجلترا في كأس العالم، بعدما شارك في بطولتي أوروبا 2020 و2024، وسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وتستهل إنجلترا مشوارها في البطولة يوم 17 يونيو/حزيران في دالاس، بمواجهة كرواتيا في إعادة لمباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018.