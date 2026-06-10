السلمون والجبن في حقائب المونديال.. النرويج تصطحب مطبخها إلى أمريكا

في خطوة تعكس مدى الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بإعداد اللاعبين، سافر منتخب النرويج إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، مصطحباً معه كميات كبيرة من المواد الغذائية المحلية، بهدف الحفاظ على النظام الغذائي المعتاد للاعبيه طوال فترة المعسكر والمنافسات.

وكشفت تقارير إعلامية أن البعثة النرويجية حملت نحو 300 كيلوغرام من سمك السلمون الأحمر، الذي يعد من أبرز المكونات الغذائية في المطبخ النرويجي، إلى جانب 116 كيلوغراماً من الجبن المحلي، فضلاً عن 6000 حبة برتقال لتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية للاعبين وأفراد الجهاز الفني خلال فترة الإقامة في الولايات المتحدة.

ولم تقتصر استعدادات المنتخب الإسكندنافي على توفير المواد الغذائية فقط، بل اصطحب أيضاً ثلاثة من أشهر الطهاة المتخصصين في المطبخ النرويجي، وذلك لضمان إعداد الوجبات وفق المعايير الغذائية والصحية التي اعتاد عليها اللاعبون، بما يسهم في المحافظة على جاهزيتهم البدنية والذهنية طوال البطولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد النرويجي لكرة القدم لتوفير أفضل الظروف الممكنة للمنتخب خلال مشاركته في الحدث العالمي، خاصة أن اختلاف العادات الغذائية بين الدول قد يؤثر على روتين اللاعبين وأدائهم، وهو ما دفع المسؤولين إلى نقل جزء من الثقافة الغذائية النرويجية إلى مقر إقامة الفريق في أمريكا.

ويعوّل المنتخب النرويجي على جيل مميز من اللاعبين من أجل تحقيق مشاركة قوية في البطولة، حيث أوقعته القرعة ضمن مجموعة تضم منتخبات العراق وفرنسا والسنغال، في واحدة من أقوى مجموعات الدور الأول.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب النرويجي مشواره في كأس العالم بمواجهة المنتخب العراقي يوم 17 يونيو الجاري، في مباراة يتطلع خلالها إلى تحقيق بداية إيجابية تمنحه دفعة معنوية مهمة قبل استكمال بقية مباريات المجموعة، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام «أسود الرافدين» المتطلع إلى تحقيق الفوز الأول في المواجهة الافتتاحية.