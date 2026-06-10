المعركة العلمية الخفية لهندسة العشب الموحد لملاعب مونديال 2026

قبل أن تتدحرج الكرة الأولى في كأس العالم 2026، وتحت الأضواء التي ستُسلَط على نجوم اللعبة الأكثر شهرة في العالم، هناك بطولة أخرى تُدار في الخفاء، بطولة لا تُرى على الشاشات ولا تُتابَع في التحليلات التكتيكية، لكنها تُحسم منذ سنوات في مزارع بعيدة، ومختبرات جامعية، وسلاسل إمداد معقدة تمتد عبر ثلاث دول. إنها معركة العشب، العنصر الصامت والأهم الذي سيحدد إيقاع اللعب وسلامة اللاعبين على أرضية 16 ملعبا تستعد لاستقبال أكبر حدث كروي على الكوكب.

فبينما تترقب الجماهير بشغف انطلاق صافرة البداية غدا الخميس على أرضية ملعب "أزتيكا" التاريخي في مكسيكو سيتي، يبرز التحدي الأكبر لخبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم في مهمة تحولت إلى ميدان لاختبار حدود العلم والإدارة اللوجستية: صناعة أرضية لعب موحدة ومتطابقة تماما عبر قارة بأكملها، ليكون هذا البساط الأخضر نتاج رحلة علمية خفية استبقت صخب الملاعب وهتافات المدرجات.

وقد تحولت جغرافيا أمريكا الشمالية إلى ميدان لاختبار حدود العلم والإدارة اللوجستية، حيث تعين على فريق من العلماء والمهندسين جعل الملاعب الستة عشر تُشعر اللاعبين وكأنها سطحا واحدا، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، في أجواء الحرارة الشديدة أو الظلال، وعند مستوى سطح البحر أو في الأعالي الشاهقة، وداخل ملاعب لم تُبْن أساسا وفي مخيلة مصمميها أن تحتضن عشبا طبيعيا حيا.

لم يكن هذا التحدي هينا بأي معيار، إذ أن ثمانية من الملاعب المستضيفة كانت تعتمد في الأصل على العشب الاصطناعي، مما تطلب اقتلاعه أو تغطيته لتركيب أرضيات طبيعية مؤقتة، في حين جاءت خمسة ملاعب أخرى بقباب مغلقة تفتقر تماما إلى أشعة الشمس والهواء الطبيعي، فضلا عن تباين المناخات بين الارتفاع الشاهق لمكسيكو سيتي، والطقس البارد والغائم لمدن مثل فانكوفر وسياتل وبوسطن، والحرارة الخانقة في ميامي ومونتيري، وصولا إلى هيوستن التي واجهت أزمة من نوع آخر تمثلت في الاضطرار للتعامل مع جدول مهرجانات رعاة البقر (الروديو) قبل تحويل الملعب بسرعة قياسية إلى بساط مونديالي فاخر.

هذا التعقيد اللوجستي الفريد أعاد لم شمل قطبين بارزين في علم العشب الرياضي تداخلت مسيرتهما لعقود، البروفيسور جون تري روجرز من جامعة ميشيجان، وتلميذه السابق البروفيسور جون سوروشان من جامعة تينيسي. ويعود روجرز بالذاكرة إلى مونديال 1994، عندما حقق معجزة زراعة أول عشب طبيعي داخل ملعب مغلق في تاريخ كأس العالم (ملعب بونتياك سيلفردوم)، وهو الإنجاز الذي وُصف حينها بالكأس المقدسة للملاعب، مستذكرا كيف كان يشعر بالقلق مع إعلان الملاعب المستضيفة لنسخة 2026 بعد أن تزايد عدد الملاعب ذات القباب المغلقة بشكل غير متوقع.

بالنسبة لسوروشان لم تكن المسألة مجرد إيجاد عشب يبدو جميلا على شاشات التلفاز، بل زراعة ونقل وتركيب وصيانة بساط حي يتحمل ضغوط المونديال الشرسة.

وانطلق هذا المشروع المليونير قبل نحو خمسة أعوام، وتحديدا عبر شراكة استراتيجية عقدتها الفيفا مع جامعتي تينيسي وميشيجان، ولتحقيق أعلى درجات التجانس والاتساق، اتخذ العلماء قرارا حاسما بتقليص الخيارات إلى نظامين رئيسيين فقط. عشب "بيرمودا" للمناطق والمناخات الدافئة، ومزيج من عشب "كنتاكي الأزرق" والزوان المعمر" للمناطق الباردة.

لكن المعجزة الحقيقية بدأت تحت الأرض، في تسع مزارع عشبية متخصصة (ست في الولايات المتحدة، واثنتان في كندا، وواحدة في المكسيك) أنتجت مجتمعة ما يعادل 140 كيلومترا مربعا من السجاد الأخضر، حيث اعتمد الخبراء تكنولوجيا ثورية تقوم على "الزراعة فوق طبقات من البلاستيك"، فحين تنمو الجذور لأسفل وتصطدم بالحاجز البلاستيكي، تغير سلوكها وتلتف أفقيا، صانعة حصيرة شبكية بالغة الكثافة والقوة تسمح بحصاد العشب بكامل نظامه الجذري حيا وسليما بنسبة 100%، ليتم تقطيعه بعد نمو استمر قرابة العام على شكل لفائف عملاقة جاهزة للنقل والتثبيت الفوري.

ومع اقتراب موعد البطولة، بدأت قوافل الشحنات المبردة عابرة الحدود القارية آلاف الكيلومترات، حيث عومل العشب معاملة المواد الغذائية الطازجة والفاخرة لتفادي أي ارتفاع في الحرارة قد يصيبه بالصدمة، فقطعت أرضية ملعب النهائي رحلة طويلة من مزارع "كارولاينا الخضراء" في كارولاينا الشمالية وصولا إلى نيوجيرسي، بينما ارتحل عشب كولورادو نحو أتلانتا ودالاس وهيوستن، واجتاز العشب المكسيكي رحلة شاقة استغرقت 10 ساعات قبل بلوغ جوادالاخارا.

وعند وصول الشاحنات، لم تكن الأطقم الفنية تفرش مجرد بساط أخضر، بل تطلبت الهندسة الكامنة تحت السطح وضع طبقات معقدة تشمل أنظمة تصريف مياه متطورة، وأقمشة جيوتكستيل واقية، وطبقات من الرمل تتراوح بين 6 إلى 12 بوصة، وشبكات ري حديثة، بالإضافة إلى تقنيات سحب الرطوبة وضخ الهواء عبر الفراغات، وبفضل نضوج العشب وثباته الجذري، بات من الممكن تركيب الملعب واستخدامه فورا لتسليمه إلى اللاعبين جاهزا تماما للتنافس.

وفي الملاعب المغطاة بالقباب مثل ملعب دالاس وهيوستن، تعين على الخبراء ابتكار طريقة متكاملة لتعويض غياب الشمس عبر تركيب منظومات إضاءة اصطناعية عملاقة تشع أضواء وردية مكثفة ليلا ونهارا، لتمكين النبتة من إنتاج الطاقة، والتعافي السريع من التمزق والاهتراء الناجم عن ركض اللاعبين.

ولأن أدق التفاصيل قد تحسم لقب كأس العالم، استخدم فريق سوروشان في مختبرات جامعة تينيسي قاذفة كرات آلية مدعومة بكاميرات تصوير عالية السرعة وتحليلات فيديو دقيقة لمراقبة سلوك المستديرة عند الارتطام بالسطح بسرعة 55 كيلومترا في الساعة وبزاوية ميل بلغت 17 درجة، للتأكد من أن التمريرة الطويلة في سياتل ستتدحرج بالطريقة ذاتها تماما وبشكل متوقع كما تتصرف في نيويورك أو مكسيكو سيتي دون أن تتأثر سلامة وسلاسة اللعب.

وعندما تبدأ المباريات وتشتعل المدرجات، ستتجه أبصار الملايين نحو المهارات الفردية والخطط التكتيكية، في حين ستلاحق أعين القائمين على هذا المشروع دحرجة الكرة نفسها على البساط الأخضر، ففي كرة القدم الحقيقية تظل الأرض هي الشريك الأساسي في كل تمريرة ولمسة ومناورة وانزلاق.

وبسبب هذا، يدرك الخبراء أن أفضل إشادة يمكن أن يحصلوا عليها من العالم هي ألا يتحدث أحد عنهم على الإطلاق، فإذا مرت البطولة دون شكاوى من المنتخبات أو ملاحظات من الأجهزة الفنية، فستكون تلك اللوحة الصامتة هي صك النجاح لأعقد عملية لوجستية وعلمية في تاريخ المونديال، مجسدة المبدأ المهني الراسخ في عالم هندسة الملاعب. الصمت هو الذهب، وإذا ساد الصمت بشأن الأرضيات، فهذا يعني تحقيق الفوز الخفي.