الكندي جايدن نيلسون.. من معاناة السرطان إلى مونديال 2026 في اللحظات الأخيرة

أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم ضم اللاعب جايدن نيلسون إلى قائمة منتخب كندا المشاركة في كأس العالم 2026، ليعوض مارسيلو فلوريس المصاب، والذي خضع لعملية جراحية للعلاج من الرباط الصليبي.

واستدعى مدرب المنتخب الكندي، جيسي مارش، نيلسون لاعب فريق أوستن الأمريكي إلى القائمة النهائية بعدما كان ضمن قائمة الاحتياط التي وضعها المدرب استعداداً للبطولة.

وجاء استدعاء نيلسون بعد أسابيع مميزة للاعب البالغ من العمر 23 عاماً، إذ سجل هدفاً في الفوز الودي لكندا على أوزبكستان 2-0 الأسبوع الماضي استعداداً لكأس العالم.

وسيحقق نيلسون حلمه أخيراً باللعب في المونديال، في الوقت الذي تتجاوز قصته حدود كرة القدم، وتحمل رحلة إنسانية بدأت قبل أكثر من عقدين من الزمان.

فقد عانى نيلسون وهو في سن مبكرة من عمره من المرض، وشخص عندما كان يبلغ 18 شهراً فقط بنوع نادر من سرطان الخلايا الجرثومية في الخصية، وهي لحظة قلبت حياة أسرته رأساً على عقب.

نجح نيلسون في التعافي بعد مرحلة أولى من العلاج بدت خلالها حالته مستقرة، لكن عاد المرض مجدداً، وانتشر هذه المرة إلى الرئتين، وهو ما جعل الأطباء يطلقون تحذيرات قاسية بشأن مستقبله الصحي والرياضي، وأنه قد لا يتمكن من لعب كرة القدم.

وقال نيلسون في تصريحات لموقع «Give me sport»: كان من الممكن أن أموت، وقال الطبيب إنه لا توجد تقريباً أي فرصة لأن أصبح لاعب كرة قدم محترفاً أو أعيش حياة نشطة بشكل خاص، لكنني تحديت كل التوقعات.

وخضع اللاعب الصغير آنذاك لسلسلة من جلسات العلاج الكيميائي، قبل أن يتغلب على المرض ويحصل لاحقاً على الضوء الأخضر لمواصلة حياته بشكل طبيعي. وأضاف نيلسون: أريد أن أحكي قصتي حتى يستلهم منها الأطفال الآخرون، يمكنك الخروج من الظروف المظلمة أكثر قوة وإشراقاً

وتابع: أنا الآن في مهمة لمشاركة قصتي والاستمتاع بكل ثانية من الحياة، أنا ممتن فقط لوجودي هنا اليوم، وممتن جداً لله وللأطباء وعائلتي.

وأشار نيلسون إلى أنه رغم مرور سنوات طويلة على تلك المعركة، فإن ذكرياتها لا تزال حاضرة داخل أسرته، موضحاً: عندما أسمع أفراد عائلتي يتحدثون عما مررنا به معاً، يكون الأمر صعباً وأتأثر عاطفياً كثيراً.

ولفت نيلسون إلى أنه لا يتذكر الكثير من تفاصيل تلك الفترة بسبب صغر سنه، لكنه ما زال يزور المستشفى ويخضع لفحوصات دورية للاطمئنان على حالته الصحية. وأضاف: من الجنون التفكير فيما حدث، وهذا يجعلني لا أعتبر الحياة أو الفرص التي أمتلكها أموراً مسلماً بها.

وانتقل نيلسون إلى نادي أوستن إف سي الأمريكي في ديسمبر الماضي قادماً من فانكوفر وايتكابس، بعدما سبق له خوض تجربة احترافية في الدوري النرويجي مع روزنبورغ. ونجح اللاعب في تجاوز إصابات متفرقة خلال الأشهر الأولى من موسم الدوري الأمريكي، ليبقى حلم المشاركة في كأس العالم حياً حتى تحقق في اللحظات الأخيرة.

وأكد نيلسون أن أسلوب المدرب جيسي مارش يناسب قدراته بشكل كبير، وهو ما عزز آماله في نيل فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم. وختم: «التواجد في قائمة جيسي مارش لكأس العالم حلم طبيعي بالنسبة لي، وأنا أحاول فقط العمل بجد كل يوم». وتلعب كندا في المجموعة الثانية حيث تبدأ مشوارها ضد البوسنة والهرسك في 12 يونيو، قبل أن تواجه قطر وسويسرا.