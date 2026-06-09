أندية الطفولة تزين جلسة تصوير منتخب النرويج للمونديال

واصل المنتخب النرويجي خطف الأضواء قبل انطلاق كأس العالم 2026 بعد ظهوره مجدداً، خلال جلسة تصوير أخرى بعد صورة محاربي الفايكنغ، ولكن هذه المرة بشكل يحمل معنى الوفاء لأندية الطفولة.



وفاجأ اللاعبون الجماهير بجلسة تصوير استثنائية، ارتدوا خلالها قمصان الأندية التي شهدت بداياتهم الكروية في مرحلة الطفولة، في لفتة حملت الكثير من الحنين والوفاء للأندية التي صنعت هذا الجيل.وجرت جلسة التصوير، التي حظيت بإعجاب جماهيري، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب جلسة التصوير بالزي الرسمي للمنتخب.



ويبدو أن المنتخب النرويجي لا يتخذ من كأس العالم مجرد عودة بعد سنوات طويلة إلى أكبر محفل كروي عالمي، ولكنه يعتبرها أكبر من مجرد مشاركة، بل قصة تستحق أن تروى.

وأعادت الصور المشجعين إلى البدايات الأولى لنجوم المنتخب، في مقدمتهم المهاجم الفذ، إيرلينغ هالاند، وسلطت الضوء على الأندية المحلية التي ساهمت في تكوين اللاعبين الذين أنهوا انتظاراً استمر 28 عاماً للعودة إلى أكبر محفل كروي في العالم.



وكان لاعبو المنتخب النرويجي خطفوا الأنظار قبل أيام، عندما انتشرت صور المنتخب بزي الفايكنغ التاريخي في عمل فني حمل عنوان «الفايكنغ قادمون» بعدسة المصور الشهير ديفيد يارو، حيث ظهر اللاعبون وسط مشاهد مستوحاة من التراث النرويجي القديم، إذ تحولت تلك الصور إلى واحدة من أكثر اللقطات تداولاً قبل انطلاق كأس العالم.