5 أزمات تطارد «فيفا» وإنفانتينو قبل انطلاق كأس العالم 2026

قام السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بزيارة أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وجدد إنفانتينو تعهده، في العد التنازلي الأخير، بأن كأس العالم الذي ينطلق بعد غد الخميس سيكون «الأعظم والأكثر شمولاً» على الإطلاق.

وكان إنفانتينو قد صرح خلال زيارته لترامب الأسبوع الماضي بأن «الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال العالم» في المونديال، الذي يقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 19 يوليو/تموز المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورغم ذلك، تثار الشكوك حول كل هذه الوعود حتى قبل انطلاق البطولة، بسبب منع أحد حكام البطولة من دخول الولايات المتحدة، والأزمة المرتبطة بالمنتخب الإيراني، وعلاقة إنفانتينو الوثيقة بترامب، والانتقادات الحادة الموجهة لأسعار التذاكر، والآن أيضاً الدعوى الجنائية المرفوعة ضد رئيس «فيفا».

المشكلة الأولى: دعوى بلاتيني

بعد وقت قصير من افتتاحه عدداً من الملاعب المصغرة في نيويورك، أمس الاثنين، واجه رئيس «فيفا» ماضيه، بعدما رفع الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» السابق، دعوى جنائية في فرنسا ضد أمينه العام السابق إنفانتينو، الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2016.

وادعى بلاتيني أن إنفانتينو وآخرين تآمروا لاستبعاده من سباق رئاسة «فيفا» عام 2016، بعدما تقرر منع رئيس «يويفا» السابق، وكذلك السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق لـ«فيفا»، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في تحقيق أخلاقي أجراه الاتحاد الدولي، قبل أن تبرئهما المحاكم السويسرية لاحقاً.

المشكلة الثانية: العلاقة الوثيقة بترامب

سيقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأس العالم للفريق الفائز بعد المباراة النهائية في نيوجيرسي، بينما تسلم جائزة «فيفا» للسلام من إنفانتينو خلال قرعة البطولة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في واشنطن، حيث اعتبر ذلك تتويجاً للعلاقة الوثيقة بينهما، ما أثار انتقادات واسعة.

كما أعلن «فيفا» عن شراكة مع مجلس السلام التابع لترامب، ورافق إنفانتينو الرئيس الأمريكي في زيارة إلى الشرق الأوسط وحضور قمة سلام في مصر.

وشدد إنفانتينو على ضرورة وجود علاقة جيدة مع الدول المضيفة لضمان سير كأس العالم بسلاسة، بينما يرى آخرون، من بينهم صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن هذه «الصداقة الحميمة» تجاوزت الحد.

وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية في مارس/آذار الماضي أن «المشكلة تكمن في مدى استعداد فيفا وجياني إنفانتينو للعمل كأداة دعائية وحليف وناطق رسمي باسم نظام دونالد ترامب».

المشكلة الثالثة: دخول الولايات المتحدة

يضع النقاش الدائر حول سياسة الهجرة تأثير «فيفا» على السياسة الأمريكية أمام اختبار.

ورفضت الولايات المتحدة دخول الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي اختاره «فيفا» لإدارة مباريات كأس العالم، حيث كان السبب المعلن هو مخاوف تتعلق بالفحوصات الأمنية عند وصوله الأراضي الأمريكية، فيما اكتفى الاتحاد الدولي بالإشارة إلى أنه غير معني بإجراءات الهجرة.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم رفض منح تأشيرات دخول لـ 15 مسؤولاً، مضيفاً أن منتخب بلاده، المقيم حالياً في المكسيك، لن يسمح له بدخول الولايات المتحدة إلا في أيام مبارياته، ويتعين عليه المغادرة في اليوم نفسه.

ويشار إلى أن مواطني إيران وهايتي من بين الممنوعين من السفر، لأن البلدين مدرجان ضمن قائمة الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة حظراً كاملاً على الدخول.

المشكلة الرابعة: أسعار التذاكر

لا يزال الاستياء قائماً بشأن أسعار تذاكر كأس العالم، حيث تتركز الانتقادات الرئيسية على ارتفاع الأسعار بشكل عام، وقلة التذاكر الرخيصة، وتطبيق نظام التسعير الديناميكي الذي يعتمد على العرض، وظهور سوق ثانوية بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى مطالبة «فيفا» بعمولة.

ويخضع «فيفا» حالياً لتحقيق جنائي في ولايتين أمريكيتين بتهمة رفع أسعار التذاكر من خلال تقييد العرض وتغيير فئات التذاكر.

وقدمت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا شكوى إلى المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي، تتهم فيها «فيفا» بـ«استغلال وضعه الاحتكاري لفرض أسعار تذاكر باهظة وشروط وإجراءات شراء مبهمة وغير عادلة».

المشكلة الخامسة: ظروف اللعب

تعد بطولة كأس العالم الحدث الكروي الأكبر في التاريخ، حيث يشارك فيها حالياً 48 منتخباً يخوضون 104 مباريات، وبحسب مجلة الطب الرياضي، أفاد علماء بأن البطولة «لم تشهد من قبل هذا المزيج من الظروف البيئية القاسية».

ومن المتوقع أن تشهد 14 مدينة من أصل 16 مدينة مضيفة موجة حر شديدة خلال المونديال، كما يعتبر التلوث، والمسافات الشاسعة التي يجب قطعها، والارتفاع عن سطح البحر، من العوامل الأخرى التي تجعل كأس العالم الأكثر إرهاقاً للاعبين على الإطلاق.

وقرر «فيفا» منح فترات راحة لشرب الماء في كل شوط، لكن العلماء يرون أن هذا غير كافٍ، مطالبين بإيقاف المباريات إذا كانت الظروف بالغة القسوة.

وبموجب القواعد الأمريكية، سيتم إيقاف المباريات أيضاً لمدة 30 دقيقة في حالة حدوث برق على بعد 13 كيلومتراً من الملعب، وهو ما قد يصعب الأمور على اللاعبين والقنوات الناقلة.