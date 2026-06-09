جدول ومواعيد جميع مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والبث المباشر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع بقاع المعمورة انطلاق صافرة نهائيات كأس العالم 2026، بعد غد الخميس 11 يونيو الجاري، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال، و1248 لاعباً يتواجهون في 104 مباريات على ملاعب كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وتُعد منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل، من أبرز المرشحين للفوز باللقب، إذ تضمّ هذه المنتخبات نجوماً مثل كيليان مبابي، لامين يامال، هاري كين، ليونيل ميسي، وفينيسيوس جونيور.

مواعيد مباريات دور المجموعات (حسب توقيت الإمارات – السعودية - مصر)

المباراة الافتتاحية 11 يونيو: (المكسيك + جنوب أفريقيا – الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات 22:00 بتوقيت السعودية)

الجولة الأولى:

الجمعة 12 يونيو 2026:

•tكوريا الجنوبية ضد التشيك- 6 صباحاً بتوقيت الإمارات – 5 بتوقيت السعودية ومصر

•tكندا ضد البوسنة والهرسك 23:00 بتوقيت الإمارات - 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

السبت 13 يونيو 2026:

•tالولايات المتحدة + باراغواي 5 صباحاً بتوقيت الإمارات 4:00 بتوقيت السعودية ومصر

•tقطر + سويسرا – 23:00 مساء بتوقيت الإمارات 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

الأحد 14 يونيو 2026:

البرازيل + المغرب - الساعة: 2 صباحاً بتوقيت الإمارات 1:00 بتوقيت السعودية ومصر

•tهايتي + أسكتلندا- الساعة: 5 صباحاً بتوقيت الإمارات 4:00 بتوقيت السعودية ومصر

•tأستراليا + تركيا - الساعة: 8 صباحاً بتوقيت الإمارات 7 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tألمانيا + كوراساو- الساعة: 21:00 مساء بتوقيت الإمارات 20:00 بتوقيت السعودية ومصر

•tهولندا + اليابان- الساعة: 00:00 صباحاً بتوقيت الإمارات 23:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

الاثنين 15 يونيو 2026:

•tساحل العاج + الإكوادور الساعة: 3 صباحاً بتوقيت الإمارات 2:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالسويد + تونس- الساعة: 6 صباحاً بتوقيت الإمارات 5 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tإسبانيا + الرأس الأخضر- الساعة 20:00مساء بتوقيت الإمارات 19:00 بتوقيت السعودية ومصر

•tبلجيكا + مصر - الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

الثلاثاء 16 يونيو 2026:

•tالسعودية + أوروغواي – 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 1:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tفرنسا + السنغال - 23:00 مساء بتوقيت الإمارات – 22:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

الأربعاء 17 يونيو 2026:

•tالعراق + النرويج - 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 1:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالأرجنتين + الجزائر- 5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 4:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالنمسا + الأردن - 8:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 7:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالبرتغال + جمهورية الكونغو الديمقراطية - 21:00 مساء بتوقيت الإمارات – 20:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

•tإنجلترا + كرواتيا - 00:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 23:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

الخميس 18 يونيو 2026:

•tغانا + بنما - 3:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 2:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tأوزبكستان + كولومبيا - 6:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 5:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالتشيك + جنوب أفريقيا – 20:00 مساء بتوقيت الإمارات – 19:00 بتوقيت السعودية ومصر

•tسويسرا + البوسنة والهرسك- 23:00 مساء بتوقيت الإمارات – 22:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

الجولة الثانية:

الجمعة 19 يونيو 2026:

•tكندا + قطر- - 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 1:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالمكسيك + كوريا الجنوبية- - 5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 4:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالولايات المتحدة + أستراليا- 23:00 مساء بتوقيت الإمارات – 22:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

السبت 20 يونيو 2026:

•tأسكتلندا + المغرب- - 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 1:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالبرازيل + هايتي - 4:30 صباحاً بتوقيت الإمارات – 3:30 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tتركيا + باراغواي- 7 صباحاً بتوقيت الإمارات – 6 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tهولندا + السويد – 21:00 مساء بتوقيت الإمارات – 20:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

•tألمانيا + ساحل العاج- 00:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 23:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

الأحد 21 يونيو 2026:

•tالإكوادور + كوراساو- 4:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 3:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tتونس + اليابان- 8:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 7:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tإسبانيا + السعودية- 20:00 مساء بتوقيت الإمارات – 19:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

الاثنين 22 يونيو 2026:

•tأوروغواي + الرأس الأخضر - 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 1:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tنيوزيلندا + مصر- 5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 4:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالأرجنتين + النمسا- - 21:00 مساء بتوقيت الإمارات – 20:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

الثلاثاء 23 يونيو 2026:

•tفرنسا + العراق - 1:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 00:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالنرويج + السنغال- 4:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 3:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالأردن + الجزائر - 7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 6:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالبرتغال + أوزبكستان – 21:00 مساء بتوقيت الإمارات – 20:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

•tإنجلترا + غانا - 00:00 صباحاً بتوقيت الإمارات

الأربعاء 24 يونيو 2026:

•tبنما + كرواتيا - 3:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 2:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tكولومبيا + الكونغو الديمقراطية - 6:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 5:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tسويسرا + كندا – 23:00 مساء بتوقيت الإمارات – 22:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

•tالبوسنة والهرسك + قطر – 23:00 مساء بتوقيت الإمارات – 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

الجولة الثالثة:

الخميس 25 يونيو 2026:

•tالمغرب + هايتي - 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 1:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tإسكتلندا + البرازيل - 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 1:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالتشيك + المكسيك - 5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 4:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tجنوب أفريقيا + كوريا الجنوبية - 5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 4:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالإكوادور + ألمانيا - 00:00 صباحاً بتوقيت الإمارات

الجمعة 26 يونيو 2026:

•tتونس + هولندا - 3:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 2:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tاليابان + السويد - 3:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 2:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tتركيا + الولايات المتحدة - 6:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 5:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tباراغواي + أستراليا - 6:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 5:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالسنغال + العراق - 23:00 مساء بتوقيت الإمارات – 22:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

•tالنرويج + فرنسا - 23:00 مساء بتوقيت الإمارات – 22:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر

السبت 27 يونيو 2026:

•tأوروغواي + إسبانيا - 4:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 3:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالرأس الأخضر + السعودية - 4:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 3:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tنيوزيلندا + بلجيكا - 7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 6:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tمصر + إيران - 7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 6:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

الأحد 28 يونيو 2026:

•tبنما + إنجلترا - 1:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 00:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tكرواتيا + غانا - 1:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 00:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tكولومبيا + البرتغال - 3:30 صباحاً بتوقيت الإمارات – 2:30 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالكونغو الديمقراطية + أوزبكستان - 3:30 صباحاً بتوقيت الإمارات – 2:30 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالأردن + الأرجنتين - 6:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 5:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

•tالجزائر ضد النمسا - 6:00 صباحاً بتوقيت الإمارات – 5:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك:

تنقل مباريات كأس العالم 2026 مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر:

بي إن سبورتس عبر قنواتها المشفرة (بي إن سبورتس ماكس)، مع بث مجاني لبعض المباريات وحفل الافتتاح.

قنوات الكأس.

التطبيقات الرقمية: منصة تود (TOD)، ومنصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية.