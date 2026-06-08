محمد صلاح: أتمنى الذهاب بعيداً مع مصر في كأس العالم

أكد محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، أنه يتمنى وصول منتخب بلاده إلى أبعد نقطة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتواجد منتخب مصر في مدينة سبوكان الأمريكية، حيث سيقيم خلال منافسات البطولة التي أوقعته قرعتها في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وقال صلاح، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الاثنين: «نحتاج للتركيز على معسكرنا والتدريب بقوة قبل مباريات البطولة».

وأضاف أن المجموعة صعبة، وكل الفرق تملك فرصة الصعود إلى دور الـ32 من المسابقة.

وأوضح: «سنقدم كل ما لدينا في كأس العالم، نرغب في أن تكون الجماهير فخورة بنا، وأتمنى أن نذهب بعيداً في البطولة».