سواريز: المنتخبات العربية قادرة على صنع مفاجآت في المونديال

أبدى الأرجنتيني غاستون سواريز، لاعب وسط منتخب الإمارات ونادي الوحدة، حماسه لانطلاق منافسات كأس العالم 2026، مؤكداً أن النسخة المقبلة ستكون من أكثر البطولات قوة وتنافساً في ظل التطور الكبير الذي شهدته المنتخبات حول العالم خلال السنوات الأخيرة.

وقال سواريز لـ«البيان» إن ارتفاع مستوى العديد من المنتخبات يجعل من الصعب ترشيح منتخب واحد للقب، مشيراً إلى أن القوى التقليدية لا تزال تمتلك حظوظاً كبيرة، لكنها ستواجه تحديات متزايدة من منتخبات أخرى أثبتت قدرتها على مقارعة الكبار.

وأضاف أن منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإنجلترا تبقى بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لكنه شدد على أن الفوارق بين المنتخبات لم تعد كما كانت في السابق.

وعن رؤيته للمنتخبات العربية، أشاد سواريز بالتطور الذي حققته خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المنتخبات العربية أصبحت أكثر قدرة على المنافسة أمام أبرز المنتخبات العالمية.

وقال: «المنتخبات العربية تقاتل بقوة داخل الملعب، والأداء الذي قدمته بعض المنتخبات العربية مؤخراً يؤكد أنها قادرة على صناعة المفاجآت وفرض نفسها في المنافسة».

وتابع: «المغرب لديه منتخب قوي ويمثل أحد أبرز النماذج على هذا التطور، بعدما نجح في ترك بصمة مميزة على الساحة الدولية، والمنتخبات العربية بشكل عام تمتلك الروح القتالية والطموح».

وأكد سواريز أن المونديال سيشهد حضور عدد كبير من اللاعبين المميزين، مشيراً إلى إعجابه بنجم المنتخب الفرنسي مايكل أوليسي، إلى جانب عثمان ديمبيلي وعدد من النجوم الذين باتوا الأبرز على مستوى العالم.