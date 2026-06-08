من حامل اللقب إلى الدولة المضيفة.. حكاية المباريات الافتتاحية لكأس العالم

تمثل مباراة الافتتاح في كأس العالم أكثر من مجرد مواجهة كروية، كونها تعلن رسمياً انطلاق أعظم حدث كروي في كرة القدم، وقد تكشف عن ملامح البطولة.

وعبر تاريخ بطولة كأس العالم منذ نسختها الأولى عام 1930، تغير شكل المباراة الافتتاحية أكثر من مرة، إذ لم يكن هناك نظام موحد لمباراة الافتتاح في السنوات الأولى من المونديال، حيث كانت تقام عدة مباريات في اليوم ذاته لافتتاح البطولة.

ومرت المباراة الافتتاحية بثلاث تغييرات على مدار تاريخ البطولة، الأول منذ البداية وحتى نسخة 1970، والثاني من نسخة 1974 وحتى 2002، والثالث من 2006 وحتى الآن.

وشهدت السنوات الأولى مشاركة متباينة للدولة المضيفة في المباراة الافتتاحية، لكن النظام أصبح موحداً في الفترة ما بين 1974 و2002، إذ كان حامل اللقب هو من يخوض المباراة الافتتاحية، وهو نظام انتهى لاحقاً بعد تغييره قبل نسخة 2006.

وخلال تلك الحقبة، شهدت المباريات الافتتاحية نتائج متباينة، حيث لم تكن الأفضلية المطلقة لحامل اللقب واضحة، وسجلت نتائج مفاجئة في أكثر من نسخة.

وتشير الأرقام إلى أن الدول المضيفة تمتلك سجلاً إيجابياً في المباريات الافتتاحية منذ اعتماد نظام 2006، إذ لم تخسر أي دولة مضيفة مباراة الافتتاح خلال هذه الفترة، باستثناء مرة واحدة، حيث حققت ألمانيا الفوز في 2006 على حساب كوستاريكا، والبرازيل في 2014 على حساب كرواتيا، وروسيا على السعودية في 2018، بينما تعادلت جنوب إفريقيا مع المكسيك في 2010، والمرة الوحيدة التي خسرت فيها صاحبة الأرض كانت في مونديال قطر عندما خسر «العنابي» 0-2 أمام الإكوادور.

وتتصدر المكسيك بالمشاركة مع ألمانيا قائمة المنتخبات الأكثر ظهوراً في المباراة الأولى للبطولة، حيث شاركا في افتتاح كأس العالم في 5 مناسبات مختلفة عبر التاريخ، بحسب سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وستنفرد المكسيك بالظهور السادس في الافتتاح في مونديال 2026 عندما تلعب المباراة الأولى ضد جنوب إفريقيا، ومن المفارقات أنها المرة الثانية التي يجتمع فيها المنتخبان في افتتاح المونديال.

وينطلق كأس العالم يوم الخميس المقبل من مدينة مكسيكو، حيث يخوض المنتخب المكسيكي المباراة الافتتاحية، ليصبح بذلك أول منتخب في التاريخ يفتتح كأس العالم على أرضه للمرة الثالثة، بعد نسختي 1970 و1986.

سجل المباريات الافتتاحية لكأس العالم:

2022: قطر × الإكوادور 0-2

2018: روسيا × السعودية 5-0

2014: البرازيل × كرواتيا 3-1

2010: جنوب إفريقيا × المكسيك 1-1

2006: ألمانيا × كوستاريكا 4-2

2002: فرنسا × السنغال 0-1

1998: البرازيل × اسكتلندا 2-1

1994: ألمانيا × بوليفيا 1-0

1990: الأرجنتين × الكاميرون 0-1

1986: إيطاليا × بلغاريا 1-1

1982: الأرجنتين × بلجيكا 0-1

1978: ألمانيا الغربية × بولندا 0-0

1974: البرازيل × يوغوسلافيا 0-0

1970: المكسيك × الاتحاد السوفيتي 0-0

1966: إنجلترا × أوروغواي 0-0

1962: البرازيل × المكسيك 2-0

1958: ألمانيا الغربية × الأرجنتين 3-1

1954: أوروغواي × تشيكوسلوفاكيا 2-0

1950: البرازيل × المكسيك 4-0

1938: سويسرا × ألمانيا 1-1

1934: إيطاليا × أمريكا 7-1

1930: فرنسا × المكسيك 4-1