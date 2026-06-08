كولينا: لا يمكن أن يودع منتخب المونديال بسبب «ركنية وهمية»

أكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بييرلويجي كولينا، أن «فيفا» يسعى إلى منع تأثير الأخطاء التحكيمية الواضحة على مصير المنتخبات في كأس العالم 2026، مشدداً على أن منتخباً لن يغادر البطولة بسبب «ركنية وهمية» أو قرار يمكن تصحيحه بسهولة عبر تقنية الفيديو.

وتحدث كولينا في مقابلة مع صحيفة «آس» الإسبانية عن التعديلات الجديدة التي ستطبق اعتباراً من بطولة كأس العالم 2026، مشدداً على أنها تهدف إلى تقليل زمن توقف اللعب، وأن التعديلات الأهم تتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، وأبرزها أنها ستتمكن من مراجعة بعض الركنيات الخاطئة قبل تنفيذها، موضحاً أن استمرار اللعب بعد قرار واضح الخطأ لا يخدم العدالة.

وقال: «تخيل أن يخرج منتخب من كأس العالم بسبب ركنية غير صحيحة»، معتبراً أن تصحيح مثل هذه الحالات لا يستغرق وقتاً طويلاً ولا يؤثر في إيقاع المباراة.

ودافع كولينا عن توسيع نطاق تدخل تقنية الفيديو ليشمل بعض الحالات التي تسبق استئناف اللعب، مؤكداً أن «فيفا» مقتنع بضرورة منع تسجيل أهداف تنتج عن مخالفات لم تعاقب رغم وقوعها قبل تنفيذ الكرات الثابتة.

ورفض كولينا التعليق على أسباب الحضور المحدود للحكام الإسبان في البطولة، مؤكداً أن اختيار الحكام تم وفق معايير الجاهزية والكفاءة الفنية فقط، وأن الهدف هو المحافظة على مستوى التحكيم الذي شهدته النسخ السابقة من كأس العالم.

وشدد كولينا على أن الأولوية تبقى حماية اللاعبين وضمان العدالة داخل الملعب، مؤكداً أن الجماهير تريد مشاهدة أفضل النجوم وهم يقدمون كرة القدم، لا أن يغيبوا بسبب الإصابات أو الأخطاء التحكيمية المؤثرة.