البرتغال تراهن على جيل الخبرة لتحقيق حلم كأس العالم

يخوض منتخب البرتغال منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 بطموحات كبيرة، مستنداً إلى جيل مميز من اللاعبين يمكنه أن يصنع الفارق، ويعوض إخفاقات النسخ الماضية من المونديال والفشل في الوصول حتى للنهائي، بعد تعاقب أجيال مميزة ضمت لاعبين بارزين مثل لويس فيغو وباوليتا وقبل ذلك أوزيبيو وغيرهم، لكن كان أفضل إنجاز هو الوصول إلى المركز الثالث في نسخة 1966، وهو الإنجاز الذي اقترب منه كثيراً بعد 40 عاماً باحتلاله المركز الرابع.

ويتطلع المنتخب البرتغالي لمواصلة حضوره القوي في البطولات الكبرى، لاسيما على الصعيد الأوروبي في العقد الأخير، مستنداً إلى جيل يجمع بين الخبرة والمهارة، وهو ما يجعل هذا المنتخب من بين الفرق القادرة على المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.

وتحمل المشاركة المرتقبة أهمية خاصة للكرة البرتغالية، التي تسعى إلى تأكيد مكانتها بين كبار منتخبات العالم بعد النجاحات التي حققتها خلال العقد الأخير، وعلى رأسها التتويج بلقب يورو 2016، ثم الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، كما يطمح المنتخب إلى تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم، حيث لم يسبق له التتويج باللقب رغم امتلاكه العديد من الأجيال المميزة.

وتعود أولى مشاركات البرتغال في كأس العالم إلى نسخة 1966 في إنجلترا، حين حقق الفريق أفضل إنجاز له في تاريخ البطولة بحصوله على المركز الثالث بقيادة الأسطورة أوزيبيو.

وبعد ذلك غاب المنتخب لفترات طويلة عن المونديال قبل أن يعود للمشاركة في نسخ 1986 و2002 و2006، حيث حقق المركز الرابع في مونديال 2006 في ألمانيا بقيادة الجيل الذي ضم لويس فيغو وكريستيانو رونالدو.

كما شارك المنتخب في نسخ 2010 و2014 و2018 و2022، ونجح في الوصول إلى دور الثمانية في بعض هذه المشاركات، لكنه لم يتمكن حتى الآن من بلوغ المباراة النهائية.

ويضم المنتخب البرتغالي في الوقت الحالي مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في أوروبا، يتقدمهم القائد المخضرم كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، وأحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم الحديث، في ظل اقترابه من 1000 هدف في مسيرته، إلى جانب لاعبين بارزين مثل برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا ورافاييل لياو، بالإضافة إلى عناصر أخرى مؤثرة في مختلف الخطوط، وهو ما يمنح الفريق توازناً فنياً واضحاً بين الدفاع والهجوم.

لكن بعض هذه الأسماء قد يتراجع تأثيرها في النسخ القادمة للمونديال فيما بعد 2026، ما يعني أن البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية قد تكون فرصة أخيرة للاعبين مخضرمين، في مقدمتهم رونالدو بجانب برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا.

وتتمثل أبرز نقاط قوة المنتخب البرتغالي في جودة خط الوسط والقدرة على السيطرة على مجريات اللعب، بفضل مهارات لاعبين مثل برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، إضافة إلى السرعة والمهارة التي يتمتع بها رافاييل لياو على الأطراف. كما يمتلك الفريق حلولاً هجومية متعددة وقدرة على التسجيل من الكرات الثابتة والتسديدات بعيدة المدى.

في المقابل، يعاني المنتخب أحياناً من بعض نقاط الضعف، أبرزها التذبذب الدفاعي في بعض المباريات، إلى جانب صعوبة الحفاظ على نفس الإيقاع طوال اللقاءات الكبيرة. كما يواجه الجهاز الفني تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة وإتاحة الفرصة للعناصر الشابة التي بدأت تبرز بقوة في السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب مونديال 2026، يعول المنتخب البرتغالي على خبرته المتراكمة في البطولات الكبرى، وعلى جودة لاعبيه المحترفين في أبرز الدوريات الأوروبية، من أجل تحقيق مشاركة مميزة قد تقوده إلى الأدوار النهائية، وربما المنافسة على اللقب للمرة الأولى في تاريخه.