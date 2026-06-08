دي لا فوينتي يزف أخباراً سعيدة بشأن جاهزية يامال ووليامز

قال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا، أمس الأحد، إن لامين يامال ونيكو وليامز وفيكتور مونوز يسيرون على الطريق الصحيح للمشاركة في المباراة الافتتاحية للفريق في كأس العالم لكرة القدم ضد الرأس الأخضر يوم 15 يونيو الجاري.

ويعاني يامال «18 عاماً» من مشاكل في أعلى الفخذ وإصابة في العضلات الخلفية للفخذ تعرض لها في أبريل الماضي، بينما يتعافى وليامز ومونوز أيضاً من الإصابات.

وظل الثلاثي في مقر تدريبات إسبانيا في تشاتانوجا بولاية تنيسي لمواصلة تأهيلهم، بدلاً من السفر مع الفريق لخوض المباراة الودية الأخيرة، اليوم الاثنين، ضد بيرو.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين: «إذا لم تحدث أي انتكاسات في الأيام المقبلة، فإننا نتوقع أن يكونوا متاحين يوم 15. أعتقد أن الثلاثة سيكونون في وضع يسمح لهم باللعب».

وفي رده على سؤال بشأن جاهزية اللاعبين لبدء مباراة الرأس الأخضر، كان دي لا فوينتي أكثر حذراً، وقال: «الثلاثة يعملون داخل أطر زمنية متوقعة ليصبحوا في حالة جيدة ليوم 15 يونيو».

وأضاف: «الأكثر أهمية أن هذه الجداول الزمنية يتم الوفاء بها، وسيستمر ذلك حتى يتمكنوا من الوجود معنا وأن يكونوا متاحين للمشاركة في مرحلة ما من المباراة».

وتواجه إسبانيا بيرو في بويبلا قبل السفر إلى أتلانتا لخوض مباراتها الافتتاحية في كأس العالم، وقال دي لا فوينتي إنهم لن يستهينوا بالمنافس.

وقال المدرب الإسباني: «بالنسبة لنا، هذه مباراة مهمة للغاية. نحن لا نتعامل معها على أنها مجرد مباراة ودية».

وتشارك إسبانيا في كأس العالم وهي بين أبرز المرشحين للفوز باللقب بعد تتويجها ببطولة أوروبا 2024، حيث منحها نموذج جولدمان ساكس فرصة بنسبة 26% لرفع الكأس، وهي النسبة الأعلى في البطولة.

وقال المهاجم يريمي بينو إن إسبانيا تتقبل هذه التوقعات.

وأضاف بينو: «صفة المرشح الأوفر حظاً للفوز أمر طبيعي. حظينا ببعض السنوات الجيدة للغاية ونحمل ذلك بكثير من الفخر. الضغط لا ينبغي أن يجعلنا نلعب بشكل أسوأ، بل يجب أن يجعلنا نتحسن ونلعب بشكل أفضل».