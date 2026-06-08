نجم فرنسا المستبعد من المونديال يلتحق بجامعة هارفارد

شارك لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الفرنسي إدواردو كامافينغا في تجربة جديدة، عقب استبعاده من قائمة فرنسا المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

واستغل كامافينغا فترة البطولة للالتحاق بدورة قصيرة في إدارة الأعمال الخاصة بقطاعات الترفيه والإعلام والرياضة في كلية هارفارد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صوراً من مشاركته في البرنامج الأكاديمي، إلى جانب صورة لشهادة إتمام الدورة، فيما حظي منشوره بتفاعل عدد من نجوم كرة القدم، بينهم زميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وكتب كامافينغا: «أيام قليلة من التعلم والاستماع والتطور، ممتن لهذه التجربة في كلية هارفارد للأعمال».

والطريف أن كامافينغا كان على بعد 5 أميال فقط من معسكر المنتخب الفرنسي التدريبي في ماساتشوستس، والقريب من جامعة هارفارد، استعداداً للمونديال.

وكان اللاعب قد شارك بديلاً في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، الذي خسرته فرنسا بركلات الترجيح، كما خاض 29 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي عام 2020.

وسبق أن فسر مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، قرار استبعاد كامافينغا من قائمة المونديال، قائلاً إن موسم اللاعب تأثر ببعض الإصابات، إضافة إلى قوة المنافسة في مركزه، مؤكداً أن القرار لا يقلل من إمكاناته أو موهبته.

ويذكر أن كامافينغا خاض في الموسم الأخير 43 مباراة مع ريال مدريد، فيما يستعد زميلاه في «الميرينغي» كيليان مبابي وأوريلين تشواميني لتمثيل فرنسا في البطولة، التي تستهل مشوارها بمواجهة السنغال يوم 16 يونيو الجاري.