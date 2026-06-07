عبد السلام جمعة: أنا أرجنتيني.. وأتوقع عودة البرازيل مع أنشيلوتي



كشف عبدالسلام جمعة لاعب المنتخب الوطني والوحدة والجزيرة والظفرة السابق، عن أنه من عشاق منتخب «التانغو» الأرجنتيني، مؤكداً أن لقب كأس العالم 2026 لن يخرج عن القوى الكبرى المتعارف عليها، والمنتخبات التي سبق وأن توجت باللقب.



وقال جمعة في حواره مع «البيان»: «أنا أرجنتيني، وأشجع منتخب «التانغو»، ولقب كأس العالم المقبل سيبقى بين المنتخبات الكبيرة».



وأضاف: «لم أكن مؤيداً لفكرة زيادة عدد المنتخبات في المونديال إلى 48 منتخباً نظراً للفوارق الفنية الكبيرة التي ستظهر خاصة في دور المجموعات، حيث سيرتفع المستوى الفني بدء من الأدوار التالية».



ويرى جمعة أن المنتخب الفرنسي يبقى أحد أقوى المنتخبات في العالم حالياً، وأنه المرشح الأبرز في كأس العالم لما يملكه من كثرة في المواهب والعناصر المميزة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المنتخب البرازيلي قادر على العودة القوية تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.



وأعرب جمعة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخبات العربية والخليجية على وجه الخصوص في كأس العالم المقبلة، مؤكداً أن هناك العديد من المنتخبات التي شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، أبرزها المغرب الذي نجح في وضع اسمه بين الكبار في مونديال قطر عام 2022.



وعن أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية، ختم جمعة حديثه بالتأكيد على أنه لا يحب المقارنات بين الأجيال أو اللاعبين، خاصة وأن كل جيل له ظروفه وإنجازاته، مشيراً إلى أن «جيل مونديال 90 كان مدرسة استفاد منها الجميع، أما جيلي فقد عانى من كثرة تغييرات الأجهزة الفنية، بينما حقق الجيل الذي أتى بعدنا إنجازات مهمة، حيث ضم مواهب عدة واستفاد من الاستقرار والدعم».