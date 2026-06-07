فيتوريا: البرتغال تملك ما يؤهلها لحلم المونديال.. ولا أحد يتوقع رونالدو





أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب الوصل أن منتخب البرتغال يمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهله إلى تحقيق حلم التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه رغم أن الفوز بالكأس العالمية ليس بالأمر السهل، مشيراً إلى أنه في حال نجح منتخب بلاده في التتويج باللقب فإنه سيكون أمراً رائعاً أن يختم كريستيانو رونالدو مسيرته بهذا الشكل.



وقال فيتوريا لـ «البيان»: «أنا برتغالي، لذا أتمنى أن يحقق منتخب البرتغال نجاحاً كبيراً في كأس العالم، وأعتقد أننا نستحق الفوز بكأس العالم يوماً ما، رغم أن الأمر ليس سهلاً، لأن هناك العديد من المنتخبات القادرة على المنافسة على اللقب».



وشدد فيتوريا على أن المنتخب البرتغالي يمتلك مزيجاً مثالياً من الخبرة والشباب ما يجعله منافساً، مشيراً إلى أن كأس العالم 2026 ستكون أكثر صعوبة من النسخ السابقة بسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة لأول مرة في تاريخ البطولة، واتساع دائرة المنافسة، مبيناً أن الفوارق بين المنتخبات الكبرى أصبحت أقل مما كانت عليه في الماضي، وأن خطأً صغيراً قد يغير مصير أي فريق في بطولة بهذا الحجم.



وأضاف: «البرتغال تملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية والخبرة الكبيرة، كما أنها تضم مزيجاً جيداً بين عناصر الخبرة واللاعبين الشباب الموهوبين».



وحول النسخة المقبلة، أوضح: «أعتقد أنها ستكون مختلفة عن النسخ السابقة، وأكثر صعوبة أيضاً لأن المنتخبات الكبرى تمتلك لاعبين رائعين وإمكانات كبيرة، والمنافسة في مثل هذه البطولات لا تكون سهلة أبداً».



وتابع: «في بطولات من هذا النوع قد يتسبب خطأ صغير في إحداث فارق كبير، وهناك تفاصيل كثيرة لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل».



وأشاد فيتوريا بقائد المنتخب المعروف بلقب «البحارة»، كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن التتويج بكأس العالم سيكون خاتمة مثالية لمسيرته الدولية إذا كانت هذه مشاركته المونديالية الأخيرة، رافضاً الجزم بأنها قد تكون البطولة الأخيرة في مسيرته على اعتبار أنه لا يمكن التنبؤ بموعد اعتزاله.



وقال: «كريستيانو لاعب استثنائي، لا أعرف إن كانت هذه آخر مشاركة له في كأس العالم أم لا، فمع لاعبين من هذا النوع لا يمكن أن تعرف أبداً، لكن إذا أنهى هذه المسيرة بالفوز بالمونديال، فسيكون ذلك أمراً رائعاً بالنسبة له ولكرة القدم».



وختم في رده على سؤال حول المنتخب الأبرز المرشح للقب: «البرتغال، انتهى».



يذكر أن فيتوريا ساهم في مشوار منتخب مصر في الصعود إلى كأس العالم 2026، عندما قاد «الفراعنة» في مستهل مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال في مواجهتين، أمام جيبوتي وحقق الفوز 6-0، وأمام سيراليون وفازت حينها مصر بهدفين دون مقابل، قبل أن يتم إقالته في فبراير 2024، واستكمل المهمة من بعده حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب المصري.