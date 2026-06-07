ألمانيا تقترب من معادلة رقمها التاريخي خلال المونديال



اقترب المنتخب الألماني من معادلة رقم تاريخي غائب من أكثر من 4 عقود، وذلك بعد فوزه على نظيره الأمريكي في آخر تحضيرات «المانشافت» استعداداً لخوض غمار كأس العالم 2026.

ويعد منتخب ألمانيا أحد المرشحين للقب النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، وإن كان بدرجة أقل من منتخبات فرنسا وإسبانيا والبرازيل والأرجنتين، لكنه يبقى أحد أهم المنافسين على البطولة.



ونجح المنتخب الألماني في تحقيق فوز معنوي على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 2-1، في التجربة الودية الأخيرة للمنتخبين قبل المونديال، إذ افتتح كاي هافيرتز التسجيل لألمانيا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وتعادل أنتوني روبنسون لأمريكا بهدف جميل في الدقيقة 37، قبل أن يسجل ليروي ساني هدف الانتصار لألمانيا في الدقيقة 57.



وبحسب موقع «stats foot» رفع الفوز سلسلة انتصارات المنتخب الألماني إلى 8 مباريات متتالية، وهي أفضل سلسلة يحققها منذ الفترة بين عامي 1979 و1980، حين حقق الفوز في 12 مباراة متتالية.



وأصبحت «الماكينات» على بعد 4 مباريات فقط من معادلة هذا الرقم التاريخي، حيث بإمكانها تجاوزه خلال كأس العالم 2026، فيما تعزز هذه الأرقام من طموحات اللقب، بعدما انتهت السلسلة التاريخية قبل 46 عاماً بالتتويج بلقب كأس أمم أوروبا عام 1980.



وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوت ديفوار وكوراساو والإكوادور.