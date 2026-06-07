زهران ممداني يتوقع تتويج منتخب عربي أفريقي بكأس العالم

كشف عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني عن توقعاته لبطولة كأس العالم 2026، مرجحاً تتويج المنتخب المغربي باللقب في إنجاز تاريخي غير مسبوق للقارة الأفريقية.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، اختار ممداني فوز المغرب على فرنسا في المباراة النهائية، متوقعاً أن يواصل "أسود الأطلس" مسيرتهم المميزة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في مونديال قطر 2022 بوصولهم إلى الدور نصف النهائي.

ووفقاً لجدول التوقعات ومسار البطولة بالأدوار الإقصائية، يرى عمدة نيويورك أن المغرب سيتصدر مجموعته على حساب البرازيل قبل التقدم تباعاً عبر الأدوار التالية.

وتقول "الغارديان"، إن ممداني، المعروف بشغفه الكبير بكرة القدم، استند في توقعه إلى مزيج من القناعة والرغبة الشخصية، مؤكداً أن اختياره للمغرب جاء بدافع إيمانه بقدرة المنتخب على المنافسة إلى جانب تعاطفه مع حلم رؤية منتخب أفريقي يعتلي منصة التتويج العالمية للمرة الأولى.

ويدخل المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة، مستفيداً من جيل مميز من اللاعبين ومن الزخم الذي حققه خلال السنوات الأخيرة، بعدما رسخ مكانته بين أبرز المنتخبات على الساحة الدولية.