خطة سرية للاحتفال بمنتخب إنجلترا في حال فوزه بكأس العالم



كشفت تقارير عن إعداد الحكومة البريطانية خططاً سرية لتنظيم موكب احتفالي ضخم في العاصمة لندن حال تتويج منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم 2026، وهو ما يشير إلى حجم الطموحات والتوقعات العالية حول منتخب «الأسود الثلاثة» تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.



وكلف موظفون حكوميون بالعمل على ترتيبات احتفالات وطنية واسعة، بحسب صحيفة «الصن» البريطانية تحسباً لتحقيق المنتخب الإنجليزي اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه الوحيد عام 1966.



وتشمل الاستعدادات تنظيم أحد أكبر مواكب النصر في تاريخ بريطانيا، حيث من المقرر أن يجوب شوارع لندن خلال الأيام التي تلي المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو، وسط توقعات بحضور جماهيري قد يصل إلى الملايين.



وذكرت بحسب مصادر أن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في الحكومة البريطانية قد تشاوروا بشكل غير رسمي مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حول أفضل السبل لإدارة حشد جماهيري يقدر بالملايين.



يأتي هذا بعد أن سارعت الحكومة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تنظيم موكب احتفالي في العاصمة احتفاءً بمنتخب إنجلترا للسيدات بعد احتفاظهن بلقب بطولة أمم أوروبا 2025، والذي شهده نحو 65 ألف شخص في وسط لندن.



وأفادت بأن وزارة الثقافة والإعلام والرياضة تعمل على وضع اللمسات النهائية للموعد والترتيبات اللوجستية الخاصة بالحدث.



وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية للموكب تقدر بنحو 500 ألف جنيه استرليني، تشمل استئجار حافلة مكشوفة ذات طابقين ومنصة عرض ضخمة وعروضاً ترفيهية حية.



وقال مصدر: «إذا فازت إنجلترا بكأس العالم ولم تكن هناك خطة، فستبدو الحكومة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في موقف محرج».



من جانبها، قالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة: «في هذه المرحلة، من السابق لأوانه التكهن بشأن الاحتفالات المحتملة، ولكننا بالطبع سنحتفل بالنجاح بالطريقة اللائقة».