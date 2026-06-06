فابيو كابيلو يحدد من سيكون الحصان الأسود في كأس العالم



حدد المدير الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو المنتخب الذي قد يحمل لقب «الحصان الأسود» في كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد أيام قليلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويعد كابيلو أحد المدربين الأفذاذ في تاريخ كرة القدم، ودرب العديد من أبرز الأندية على مستوى العالم مثل ريال مدريد وميلان ويوفنتوس وروما، ومنتخبا إنجلترا وروسيا، محققاً إنجازات وبطولات عدة كإحدى أساطير التدريب على مر التاريخ، وسبق له أن درب من أفضل لاعبي العالم، مثل النجم البرازيلي رونالدو والأسطورة الهولندية ماركو فان باستن.



ويراهن كابيلو على منتخب النرويج ونجمه إيرلينغ هالاند، معتبراً أن المنتخب الاسكندنافي سيشكل مفاجأة كأس العالم المقبلة.



ويرى المدرب الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا الشهر في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية أن منتخب النرويج سيكون الحصان الأسود في المونديال، مشيراً إلى أن البعض قد يقلل من شأن مهارات ومواهب النرويجيين، لكن فريق بودو غليمت حقق نتائج مفاجأة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الأخير.



وقال:«منتخب النرويج مثير للاهتمام بالنسبة لي، وهالاند مهاجم قوي ومهم للغاية، أعتقد أنه قد يفاجئ الجميع».



وأضاف: «قد يعتقد البعض أن النرويج ليست بتلك الأهمية، لكن لديهم لاعبين مميزين، وهم فريق متماسك، كما أن جماهير النرويج تأمل من هالاند أن يقودها نحو أبعد نقطة، فهو لاعب رائع ويسجل الأهداف، سيكون الأمر مثيراً للاهتمام».



ويأمل هالاند مواصلة تألقه مع منتخب بلاده بعدما تألق بشكل لافت مع مانشستر سيتي وسجل 38 هدفاً في 52 مباراة، في أول بطولة دولية تشارك فيها النرويج منذ بطولة أوروبا عام 2000.

وتلعب النرويج في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والعراق والسنغال.