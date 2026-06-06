المنتخب البلجيكي يوجه إنذاراً لمنتخب مصر على حساب المنتخب التونسي



حقق المنتخب البلجيكي فوزاً كبيراً على نظيره التونسي 5 - 0، السبت، في مباراة ودية دولية في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقدم المنتخب البلجيكي في الدقيقة 28 عن طريق لياندرو تروسارد، ثم أضاف زميله شارل دي كيتيلر الهدف الثاني في الدقيقة 53.



وفي الدقيقة 65 سجل المخضرم كيفن دي بروين الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي، في حين أضاف دودي لوكابيكيو الهدف الرابع في الدقيقة 85.



وبعد دقيقتين اختتم راسكين الخماسية للمنتخب البلجيكي، وقد تأثر المنتخب التونسي بالنقص العددي بعد طرد لاعبه إسماعيل غربي في الدقيقة 62.



وجاءت تلك المباراة الودية لتكون الأخيرة للفريقين قبل خوض منافسات البطولة، حيث سيبدأ منتخب تونس مشواره بمواجهة السويد يوم 15 من الشهر الجاري في الجولة الأولى من المجموعة السادسة التي تضم أيضاً هولندا واليابان.



على الجانب الآخر، سيفتتح منتخب بلجيكا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب مصر يوم 15 أيضاً، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا.



وبادر المنتخب البلجيكي بالهجوم منذ البداية، في حين اعتمد المنتخب التونسي بقيادة مدربه صبري لموشي، على بعض العناصر التي لم تشارك في المباراة الودية الأخيرة أمام النمسا.



وفي الدقيقة 28 سجل لياندرو تروسارد الهدف الأول للمنتخب البلجيكي، حيث توغل زميله جيريمي دوكو من الجهة اليسرى ليلعب كرة عرضية، وصلت إلى تروسارد المتمركز أمام المرمى ليضعها في الشباك.



وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول لصالحه، لكنه واصل الهجوم في الشوط الثاني بحثاً عن تعزيز تقدمه، وسط محاولات من وقت إلى آخر من جانب المنتخب التونسي.



وفي الدقيقة 53 سجل دي كيتلير الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي، حيث لعب زميله يوري تيلمانس كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليوجهها دي كيتلير بضربة رأس في شباك مهيب الشامخ حارس تونس.



وواصل المنتخب البلجيكي تفوقه على أرض الملعب، وصنع الكثير من الفرص الخطِرة، في حين اكتفى منتخب تونس ببعض المحاولات التي لم تشكل خطورة على مرمى تيبو كورتوا حارس بلجيكا.



وفي الدقيقة 62 تعرض إسماعيل غربي لاعب المنتخب التونسي للطرد، بعد تدخله القوي على دوكو، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.



واستغل المنتخب البلجيكي النقص العددي، ليسجل له كيفن دي بروين الهدف الثالث، حيث سدد كرة أرضية زاحفة وذكية من خارج منطقة الجزاء لتهز شباك المنتخب التونسي.



وسجل دودي لوكابيكيو الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 85، حيث استفاد من كرة هيأها له زميله روميلو لوكاكو أمام مرمى تونس، ليضع الكرة في الشباك.



وبعد ذلك بدقيقتين سجل راسكين الهدف الخامس للمنتخب البلجيكي، الذي سدد الكرة داخل منطقة الجزاء لتهز شباك مهيب الشامخ بالهدف الخامس.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز بلجيكا على تونس بخماسية نظيفة.