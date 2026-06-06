موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعداداً لكأس العالم 2026.. وكيفية مشاهدتها عبر التلفاز والإنترنت؟

يلتقي المنتخبان المصري والبرازيلي صباح الأحد في ملعب "هانتينجتون بانك فيلد"، وذلك في إطار استعداداتهما لخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2026.

متى موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعداداً لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة مصر والبرازيل الودية استعداداً لكأس العالم 2026 صباح يوم الأحد 7 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية صباحاً (02:00) بتوقيت الإمارات، والساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمواجهة مصر والبرازيل الودية استعداداً لكأس العالم 2026؟

تنقل المباراة مباشرة عبر قناتي "ON Sport 1 + On Sport Max".

كما تبث مباراة مصر والبرازيل الودية عبر قناتي"أبوظبي الرياضية 1 وأبوظبي الرياضية إكسترا".

كيفية مشاهدة مباراة مصر والبرازيل استعداداً لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والبرازيل الودية استعداداً لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، من خلال "كورة بلس"، أو عبر تطبيق "Starzplay"، ويتيح الموقع الرسمي لـ "ADtv" خدمة البث المباشر للقناة.

يذكر أن منافسات كأس العالم تنطلق يوم 11 يونيو الجاري في مكسيكو سيتي، على أن تقام مباريات البطولة في 16 مدينة موزعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.