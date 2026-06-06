مصر بنقطة وحيدة والمغرب يهزم البرازيل.. توقعات غريبة لجميع مباريات مونديال 2026

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نشر الكاتب والمحلل الرياضي الأمريكي رايان أوهانلون توقعاته الكاملة لمسار البطولة، متوقعا نتائج جميع المباريات تقريبا، من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، في سيناريو شهد العديد من المفاجآت البارزة، أبرزها تتويج إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين، وخروج البرتغال من الدور الأول، وتصدر المغرب لمجموعته أمام البرازيل.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما يرفع عدد المباريات إلى 104 مباريات، بزيادة تقارب 38.5% مقارنة بالنسخة السابقة.

وجاءت توقعات رايان أوهانلون كالتالي:

المجموعة الأولى (A)

المكسيك

تصنيف إيلو: 1800

الترتيب: 14 من أصل 48

فرصة التأهل: 95%

كوريا الجنوبية

تصنيف إيلو: 1754

الترتيب: 20

فرصة التأهل: 77%

التشيك

تصنيف إيلو: 1691

الترتيب: 31

فرصة التأهل: 60%

جنوب أفريقيا

تصنيف إيلو: 1526

الترتيب: 45

فرصة التأهل: 35%

تعتمد هذه التصنيفات والتوقعات على نموذج مختبر DTAI Analytics Lab في الجامعة الكاثوليكية بمدينة لوفان البلجيكية، والذي يُعد من أكثر النماذج الإحصائية تقدما في عالم كرة القدم.

المكسيك تبدو المرشح الأبرز في هذه المجموعة لسببين رئيسيين:

ستلعب جميع مبارياتها على أرضها وأمام جماهيرها.

أوقعتها القرعة في مجموعة مريحة نسبيا، حيث لا تمتلك كوريا الجنوبية أو التشيك مستوى المواهب الذي امتلكتاه في أجيال سابقة، بينما تُعد جنوب أفريقيا من أضعف منتخبات البطولة وفقا للكاتب.

توقعات المباريات

المكسيك 2 - 0 جنوب أفريقيا

كوريا الجنوبية 1 - 1 التشيك

التشيك 1 - 0 جنوب أفريقيا

المكسيك 1 - 1 كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية 2 - 1 جنوب أفريقيا

المكسيك 2 - 1 التشيك

الترتيب المتوقع

المكسيك — 7 نقاط

كوريا الجنوبية — 5 نقاط

التشيك — 4 نقاط

جنوب أفريقيا — 0 نقطة

المجموعة الثانية (B)

كندا

تصنيف إيلو: 1741

الترتيب: 24

فرصة التأهل: 94%

سويسرا

تصنيف إيلو: 1781

الترتيب: 16

فرصة التأهل: 94%

البوسنة والهرسك

تصنيف إيلو: 1589

الترتيب: 41

فرصة التأهل: 46%

قطر

تصنيف إيلو: 1591

الترتيب: 40

فرصة التأهل: 29%

مثل المكسيك، استفادت كندا من قرعة مريحة نسبيا، فهي ستلعب جميع مبارياتها على أرضها، كما ستواجه مجموعة من بين الأضعف في البطولة بحسب الكاتب.

كندا بقيادة المدرب الأمريكي جيسي مارش تعتمد على الضغط العالي بشكل واضح، وهي من بين أفضل المنتخبات في مؤشرات الضغط الدفاعي.

وكان مارش قد قال سابقا: "إذا كنا متقدمين 2-0، فأنا أفكر دائما في تسجيل الهدف الثالث أكثر من خوفي من استقبال هدف يقلص الفارق إلى 2-1".

ويظهر ذلك بوضوح في أداء المنتخب الكندي، إذ يهاجم باستمرار، لكنه يترك مساحات يمكن استغلالها عند تجاوز ضغطه الدفاعي.

أما سويسرا فتشبه إلى حد بعيد النسخة الأوروبية من المنتخب الأمريكي، منتخب يواصل إنتاج لاعبين جيدين يشاركون في دوري أبطال أوروبا، لكنه لا يزال يبحث عن نجوم من الصف الأول عالميا.

ويشير الكاتب مازحا إلى أن اعتزال شيردان شاكيري اللعب الدولي قلل كثيرا من احتمالات مشاهدة لاعب يحتفل بالهدف بطريقة جنونية كما حدث في بطولات سابقة.

توقعات المباريات

كندا 2 - 1 البوسنة والهرسك

سويسرا 2 - 0 قطر

سويسرا 2 - 1 البوسنة والهرسك

كندا 1 - 0 قطر

سويسرا 1 - 1 كندا

قطر 1 - 0 البوسنة والهرسك

الترتيب المتوقع

سويسرا — 7 نقاط

كندا — 7 نقاط

قطر — 3 نقاط

البوسنة والهرسك — 0 نقطة

المجموعة الثالثة (C)

البرازيل

تصنيف إيلو: 1885

الترتيب: الخامس عالميا

فرصة التأهل: 97%

المغرب

تصنيف إيلو: 1736

الترتيب: 25

فرصة التأهل: 91%

اسكتلندا

تصنيف إيلو: 1684

الترتيب: 32

فرصة التأهل: 66%

هايتي

تصنيف إيلو: 1583

الترتيب: 42

فرصة التأهل: 16%

بحسب التوقعات تمتلك البرازيل رابع أفضل فرصة للفوز بكأس العالم، خلف إسبانيا وفرنسا وإنجلترا، لكن الكاتب يشير إلى مفارقة لافتة، فهذه هي البرازيل نفسها التي أنهت تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الخامس.

ويرى أن سمعة البرازيل التاريخية، وألقابها الخمسة، وقمصانها الصفراء الشهيرة، لا تزال تؤثر في توقعات الجماهير وأسواق المراهنات أكثر مما يبرره مستوى الفريق الحالي.

فهذا المنتخب لا يملك نفس حجم المواهب الذي اعتادت البرازيل امتلاكه في الماضي، كما أن عددا من لاعبيه ينشطون في الدوريين السعودي والروسي، بينما لا يوجد سوى نيمار (34 عاما) الذي يملك سجلا تهديفيا كبيرا مع المنتخب.

في المقابل، يعتبر الكاتب أن المغرب هو المنافس الحقيقي للبرازيل في هذه المجموعة، بفضل صلابته الدفاعية الكبيرة.

أما اسكتلندا فتضم أسماء معروفة لكنها لا تحقق النتائج المطلوبة، بينما تبدو هايتي الأضعف بعد خسارتها 8-2 أمام منتخبات مشاركة في كأس العالم خلال آخر مواجهاتها.

توقعات المباريات

المغرب 1 – 0 البرازيل

اسكتلندا 2 – 1 هايتي

المغرب 0 – 0 اسكتلندا

البرازيل 3 – 0 هايتي

البرازيل 1 – 0 اسكتلندا

المغرب 2 – 0 هايتي

الترتيب المتوقع

المغرب — 7 نقاط

البرازيل — 6 نقاط

اسكتلندا — 4 نقاط

هايتي — 0 نقطة

المجموعة الرابعة (D)

الولايات المتحدة

تصنيف إيلو: 1765

الترتيب: 18

فرصة التأهل: 78%

تركيا

تصنيف إيلو: 1771

الترتيب: 17

فرصة التأهل: 73%

أستراليا

تصنيف إيلو: 1747

الترتيب: 22

فرصة التأهل: 64%

باراغواي

تصنيف إيلو: 1706

الترتيب: 28

فرصة التأهل: 58%

يصف الكاتب هذه المجموعة بأنها الأكثر توازنا في البطولة.

فالفارق بين الولايات المتحدة وباراغواي أقل من الفارق بين فرنسا وإنجلترا في التصنيف العالمي. ويؤكد أن جميع المنتخبات الأربعة تملك فرصة واقعية للتأهل.

ويرى أن الولايات المتحدة لم تكن محظوظة في القرعة كما يعتقد البعض، لأن جميع فرق المجموعة قادرة على حصد النقاط من بعضها البعض.

توقعات المباريات

الولايات المتحدة 2 – 0 باراغواي

تركيا 1 – 1 أستراليا

الولايات المتحدة 1 – 1 أستراليا

باراغواي 2 – 1 تركيا

باراغواي 1 – 1 أستراليا

تركيا 2 – 1 الولايات المتحدة

الترتيب المتوقع

الولايات المتحدة — 4 نقاط

تركيا — 4 نقاط

باراغواي — 4 نقاط

أستراليا — 3 نقاط

المجموعة الخامسة (E)

ألمانيا

تصنيف إيلو: 1867

الترتيب: الثامن

فرصة التأهل: 97%

الإكوادور

تصنيف إيلو: 1793

الترتيب: 15

فرصة التأهل: 92%

كوت ديفوار

تصنيف إيلو: 1618

الترتيب: 37

فرصة التأهل: 79%

كوراساو

تصنيف إيلو: 1520

الترتيب: 46

فرصة التأهل: 9%

يرى الكاتب أن فرص كوراساو أقل حتى مما تعكسه النماذج الإحصائية.

أما الإكوادور فهي، في رأيه، واحدة من أفضل المنتخبات الدفاعية في البطولة بفضل وجود بييرو هينكابي ويليان باتشو ومويسيس كايسيدو.

ويشير إلى أن متصدر المجموعة قد يواجه فرنسا في دور الـ32، بينما قد يحصل الوصيف على مسار أسهل نسبيا.

توقعات المباريات

ألمانيا 5 – 0 كوراساو

الإكوادور 1 – 0 كوت ديفوار

ألمانيا 3 – 1 كوت ديفوار

الإكوادور 2 – 0 كوراساو

ألمانيا 1 – 1 الإكوادور

كوت ديفوار 3 – 1 كوراساو

الترتيب المتوقع

ألمانيا — 7 نقاط

الإكوادور — 7 نقاط

كوت ديفوار — 3 نقاط

كوراساو — 0 نقطة

المجموعة السادسة (F)

هولندا

تصنيف إيلو: 1868

الترتيب: السابع

فرصة التأهل: 92%

اليابان

تصنيف إيلو: 1833

الترتيب: العاشر

فرصة التأهل: 90%

السويد

تصنيف إيلو: 1701

الترتيب: 29

فرصة التأهل: 49%

تونس

تصنيف إيلو: 1583

الترتيب: 43

فرصة التأهل: 36%

يركز الكاتب كثيرا على المنتخب الياباني، ويعتبره من أفضل المنتخبات في العالم خلال السنوات الأخيرة.

ويشير إلى أن غياب النجم كاورو ميتوما يمثل خسارة كبيرة، لأنه كان أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في الدوريات الأوروبية.

كما يثني على التنظيم الدفاعي الياباني وقدرته على الضغط الجماعي، ويرى أن المنتخب الياباني يقدم نموذجا كرويا أكثر تطورا من كثير من المنتخبات الكبرى.

أما السويد فقد فشلت في الفوز بأي مباراة خلال مجموعتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

توقعات المباريات

اليابان 2 – 1 هولندا

السويد 2 – 1 تونس

هولندا 2 – 0 السويد

اليابان 1 – 0 تونس

هولندا 3 – 0 تونس

اليابان 1 – 1 السويد

الترتيب المتوقع

اليابان — 7 نقاط

هولندا — 6 نقاط

السويد — 4 نقاط

تونس — 0 نقطة

المجموعة السابعة (G)

بلجيكا

تصنيف إيلو: 1816

الترتيب: 12 عالميا

فرصة التأهل: 88%

إيران

تصنيف إيلو: 1757

الترتيب: 19

فرصة التأهل: 74%

مصر

تصنيف إيلو: 1632

الترتيب: 35

فرصة التأهل: 67%

نيوزيلندا

تصنيف إيلو: 1599

الترتيب: 39

فرصة التأهل: 41%

يقول الكاتب إنه شاهد مؤخرا من يصف بلجيكا بأنها "حصان أسود" محتمل لكأس العالم 2026، ثم يتساءل ساخرا: هل يمكن أن تبقى حصانً أسود لأربع نسخ متتالية من كأس العالم؟

ويرى أن بلجيكا لم تعد ضمن النخبة الأولى عالميا، بل أصبحت جزءا من مجموعة المنتخبات التي تأتي خلف السبعة أو الثمانية الكبار.

وبحسب رأيه، فإن جيريمي دوكو هو النجم الحقيقي الوحيد في المنتخب حاليا، إلى جانب أسماء كبيرة تقدمت في العمر مثل روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين.

أما مصر، فيشير إلى أن موسمي محمد صلاح وعمر مرموش كانا أقل من المستوى الذي قدماه في 2024-2025.

وفي المقابل يمنح نيوزيلندا فرصة أفضل من معظم المنتخبات الصغيرة الأخرى للتأهل.

توقعات المباريات

بلجيكا 2 – 1 مصر

إيران 1 – 1 نيوزيلندا

بلجيكا 1 – 1 إيران

نيوزيلندا 2 – 1 مصر

بلجيكا 2 – 1 نيوزيلندا

مصر 0 – 0 إيران

الترتيب المتوقع

بلجيكا — 7 نقاط

نيوزيلندا — 4 نقاط

إيران — 3 نقاط

مصر — نقطة واحدة

المجموعة الثامنة (H)

إسبانيا

تصنيف إيلو: 1979

الترتيب: الأول عالميا

فرصة التأهل: 99%

أوروغواي

تصنيف إيلو: 1803

الترتيب: 13

فرصة التأهل: 86%

السعودية

تصنيف إيلو: 1616

الترتيب: 38

فرصة التأهل: 36%

الرأس الأخضر

تصنيف إيلو: 1489

الترتيب: 47

فرصة التأهل: 34%

بحسب بيانات Transfermarkt، يوجد حاليا ستة لاعبين فقط في العالم قد تتجاوز قيمتهم السوقية 200 مليون يورو.

ويشير الكاتب إلى أن إسبانيا وفرنسا هما المنتخبان الوحيدان اللذان يملكان لاعبين من هذه الفئة، ويضيف أن القيمة السوقية المشتركة لكل من لامين يامال وبيدري تبلغ نحو 350 مليون يورو، في المقابل، فإن القيمة السوقية الكاملة لمنتخبي السعودية والرأس الأخضر معا تبلغ نحو 96 مليون يورو فقط.

ويرى أن هذه المجموعة واضحة المعالم:

إسبانيا مرشحة بقوة للصدارة.

أوروغواي مرشحة بقوة للمركز الثاني.

السعودية والرأس الأخضر تتنافسان على المركز الثالث.

توقعات المباريات

إسبانيا 5 – 0 الرأس الأخضر

أوروغواي 2 – 0 السعودية

إسبانيا 3 – 0 السعودية

أوروغواي 3 – 0 الرأس الأخضر

إسبانيا 2 – 1 أوروغواي

الرأس الأخضر 2 – 1 السعودية

الترتيب المتوقع

إسبانيا — 9 نقاط

أوروغواي — 6 نقاط

الرأس الأخضر — 3 نقاط

السعودية — 0 نقطة

المجموعة التاسعة (I)

فرنسا

تصنيف إيلو: 1939

الترتيب: الثالث عالميا

فرصة التأهل: 95%

السنغال

تصنيف إيلو: 1727

الترتيب: 26

فرصة التأهل: 83%

النرويج

تصنيف إيلو: 1746

الترتيب: 23

فرصة التأهل: 72%

العراق

تصنيف إيلو: 1653

الترتيب: 34

فرصة التأهل: 20%

يرى الكاتب أن نموذج DTAI يقلل من قوة النرويج والسنغال.

ويشرح أن كرة القدم الدولية تختلف عن كرة القدم على مستوى الأندية، لأن المنتخبات لا تملك الوقت الكافي للتدرب معا.

لذلك تصبح أهمية وجود صانع ألعاب متميز وهداف عالمي ودفاع منظم أكبر بكثير.

ويشير إلى أن النرويج تملك مارتن أوديغارد كصانع ألعاب من الطراز الأول، وإرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم.

أما السنغال فتملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في أوروبا أثبتوا قدرتهم على النجاح معا.

وبالنسبة لفرنسا، يصفها بأنها المنتخب الأكثر موهبة في البطولة.

توقعات المباريات

فرنسا 2 – 1 السنغال

النرويج 2 – 0 العراق

فرنسا 3 – 1 العراق

السنغال 1 – 1 النرويج

فرنسا 1 – 1 النرويج

السنغال 3 – 1 العراق

الترتيب المتوقع

فرنسا — 7 نقاط

النرويج — 5 نقاط

السنغال — 4 نقاط

العراق — 0 نقطة

المجموعة العاشرة (J)

الأرجنتين

تصنيف إيلو: 1965

الترتيب: الثاني عالميا

فرصة التأهل: 98%

النمسا

تصنيف إيلو: 1749

الترتيب: 21

فرصة التأهل: 65%

الجزائر

تصنيف إيلو: 1659

الترتيب: 33

فرصة التأهل: 64%

الأردن

تصنيف إيلو: 1628

الترتيب: 36

فرصة التأهل: 35%

رغم أن الكاتب ليس متفائلا جدا بحظوظ الأرجنتين في الفوز باللقب، فإنه يراها مرشحة كاسحة لتصدر المجموعة.

ويشير إلى أن القيمة السوقية لمنتخب الأرجنتين تفوق مجموع القيمة السوقية للجزائر والنمسا والأردن مجتمعة.

كما يصف الجزائر بأنها من أصغر المنتخبات سنا في البطولة.

أما النمسا، فيراها أحد المنتخبات القليلة القادرة على تطبيق ضغط جماعي قوي ومنظم.

ويرى أن الفريقين قد يشكلان خطرا على الأرجنتين، لكن احتمالات المفاجأة تبقى محدودة.

توقعات المباريات

الأرجنتين 1 – 0 الجزائر

النمسا 3 – 1 الأردن

الأرجنتين 2 – 2 النمسا

الأردن 1 – 1 الجزائر

الأرجنتين 3 – 0 الأردن

الجزائر 1 – 1 النمسا

الترتيب المتوقع

الأرجنتين — 7 نقاط

النمسا — 5 نقاط

الجزائر — نقطتان

الأردن — نقطة واحدة

المجموعة الحادية عشرة (K)

البرتغال

تصنيف إيلو: 1874

الترتيب: السادس عالميا

فرصة التأهل: 89%

كولومبيا

تصنيف إيلو: 1855

الترتيب: التاسع

فرصة التأهل: 90%

أوزبكستان

تصنيف إيلو: 1711

الترتيب: 27

فرصة التأهل: 52%

جمهورية الكونغو الديمقراطية

تصنيف إيلو: 1538

الترتيب: 44

فرصة التأهل: 35%

يرى الكاتب أن هذه المجموعة تذكره كثيرا بمجموعة ألمانيا في كأس العالم 2018، فألمانيا آنذاك دخلت البطولة كأحد المرشحين للفوز، لكنها كانت تمر بمرحلة انتقالية بين جيلين، وتعتمد بشكل كبير على الهجوم، قبل أن تودع البطولة مبكرا.

ويعتقد أن البرتغال تعيش وضعا مشابها:

فازت مؤخرا بدوري الأمم الأوروبية.

تُعد من المرشحين للقب.

يقودها المدرب روبرتو مارتينيز صاحب النزعة الهجومية.

ما زالت تعتمد على كريستيانو رونالدو رغم تقدمه في العمر.

ويشير إلى أن كولومبيا أقوى مما يعتقد كثيرون، بينما تبدو أوزبكستان أخطر بكثير من سمعتها العالمية، إذ يضعها التصنيف بين السنغال وباراغواي.

أما الكونغو الديمقراطية فتمتلك مواهب أكثر مما يوحي به سجلها التاريخي.

ولهذا اختار الكاتب البرتغال لتكون "الضحية الكبرى" التي تغادر مبكرا.

توقعات المباريات

الكونغو الديمقراطية 2 – 1 البرتغال

كولومبيا 2 – 1 أوزبكستان

البرتغال 2 – 1 أوزبكستان

كولومبيا 1 – 0 الكونغو الديمقراطية

كولومبيا 2 – 0 البرتغال

أوزبكستان 2 – 1 الكونغو الديمقراطية

الترتيب المتوقع

كولومبيا — 9 نقاط

أوزبكستان — 3 نقاط

الكونغو الديمقراطية — 3 نقاط

البرتغال — 3 نقاط

المجموعة الثانية عشرة (L)

إنجلترا

تصنيف إيلو: 1886

الترتيب: الرابع عالميا

فرصة التأهل: 97%

كرواتيا

تصنيف إيلو: 1821

الترتيب: 11

فرصة التأهل: 90%

بنما

تصنيف إيلو: 1699

الترتيب: 30

فرصة التأهل: 46%

غانا

تصنيف إيلو: 1478

الترتيب: 48

فرصة التأهل: 28%

منذ نهاية يورو 2024، حققت إنجلترا الأرقام التالية:

أبطأ منتخب في نقل الكرة للأمام.

ثاني أقل عدد من الاستحواذات الهجومية في المباراة.

أقل عدد من الأهداف المستقبلة.

ثاني أقل عدد من التسديدات المستقبلة.

ثاني أكثر منتخب سجل من الكرات الثابتة.

ويعلق الكاتب: يبدو هذا مألوفا، أليس كذلك؟

ويرى أن المنتخب الإنجليزي سيُغضب الكثير من المشجعين بسبب أسلوبه المحافظ، لكنه سيكون من أصعب المنتخبات التي يمكن هزيمتها.

توقعات المباريات

إنجلترا 1 – 1 كرواتيا

بنما 2 – 1 غانا

إنجلترا 3 – 0 غانا

كرواتيا 2 – 1 بنما

إنجلترا 2 – 0 بنما

كرواتيا 2 – 0 غانا

الترتيب المتوقع

إنجلترا — 7 نقاط

كرواتيا — 7 نقاط

بنما — 3 نقاط

غانا — 0 نقطة

توقعات دور الـ32

ينتقد الكاتب نظام البطولة الجديد بشدة، ويرى أنه معقد بصورة غير ضرورية. فمع وجود 12 مجموعة وتأهل أفضل أصحاب المركز الثالث، يصبح تحديد المواجهات الإقصائية عملية شديدة التعقيد.

ويقول ساخرا: لقد نجح الفيفا مرة أخرى في جعل الأمور أكثر تعقيدا مما ينبغي.

النتائج المتوقعة

كندا 2 – 1 كوريا الجنوبية

هولندا تتفوق على المغرب بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

ألمانيا 2 – 0 باراغواي

اليابان تتفوق على البرازيل بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

النرويج 2 – 1 الإكوادور

فرنسا 3 – 1 السويد

المكسيك 1 – 0 اسكتلندا

إنجلترا 2 – 0 الكونغو الديمقراطية

الولايات المتحدة 2 – 1 كوت ديفوار

بلجيكا 2 – 1 التشيك

كرواتيا 1 – 0 أوزبكستان

إسبانيا 3 – 1 النمسا

تركيا 2 – 0 نيوزيلندا

الأرجنتين 1 – 0 أوروغواي

كولومبيا تتفوق على السنغال بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1

إيران 1 – 0 سويسرا

توقعات دور الـ16

فرنسا × ألمانيا

يعتبرها الكاتب قمة هذا الدور.

ويرى أن ألمانيا تمتلك:

وسط ميدان قويا.

مدربا استثنائيا هو يوليان ناغلسمان.

نظام لعب واضحا ومنظما.

لكنه يعتقد أن القرعة وضعتها في مواجهة صعبة للغاية.

التوقع:

فرنسا 2 – 1 ألمانيا

كندا × اليابان

مواجهة ممتعة بين منتخبين يعتمدان على الضغط العالي.

التوقع:

كندا 1 – 0 اليابان

هولندا × النرويج

يشير الكاتب إلى أن النرويج سجلت 52 هدفا واستقبلت 12 فقط منذ بداية 2024.

التوقع:

تعادل 1-1

النرويج تتأهل بركلات الترجيح.

المكسيك × إنجلترا

رغم إقامة المباراة المتوقعة في ملعب أزتيكا الشهير، يعتقد أن إنجلترا تملك الخبرة الكافية للعبور.

التوقع:

إنجلترا 1 – 0 المكسيك

كرواتيا × إسبانيا

تعليق الكاتب المختصر: أحد الفريقين أفضل بكثير من الآخر.

التوقع:

إسبانيا 3 – 1 كرواتيا

الولايات المتحدة × بلجيكا

يشير إلى أن أربعة لاعبين فقط من بلجيكا ما زالوا موجودين منذ مواجهة المنتخبين في مونديال 2014. أما الولايات المتحدة فلا تضم أي لاعب من ذلك الجيل.

التوقع:

الولايات المتحدة 2 – 1 بلجيكا

الأرجنتين × تركيا

يبدي الكاتب بعض القلق من تقدم عمر المنتخب الأرجنتيني واعتماده المستمر على ميسي.

التوقع:

الأرجنتين 1 – 0 تركيا

إيران × كولومبيا

يعلق مازحا: مباراة لا تحمل أي أبعاد سياسية إطلاقا... لا شيء على الإطلاق!

التوقع:

كولومبيا 2 – 0 إيران

توقعات ربع النهائي

فرنسا × كندا

يرى الكاتب أن الفارق في جودة اللاعبين بين المنتخبين كبير جدا. ويقول إنه لا يوجد الكثير لتحليله هنا، لأن فرنسا تمتلك من المواهب ما يفوق قدرة منتخب جيسي مارش على مجاراته.

التوقع:

فرنسا 2 – 0 كندا

إسبانيا × الولايات المتحدة

يعتبر الكاتب أن هذه ستكون أقوى مباراة يخوضها المنتخب الأمريكي في كأس العالم منذ نسخة 1994. ويؤكد أن إسبانيا أكثر تنظيما وأكثر موهبة بشكل واضح.

التوقع:

إسبانيا 2 – 0 الولايات المتحدة

النرويج × إنجلترا

يشرح الكاتب فكرة إحصائية مهمة: رغم أن أفضل المنتخبات تملك أعلى فرص للفوز بالبطولة، فإن الاحتمال المجمع لجميع المنتخبات خارج العشرة الأوائل يظل كبيرا للغاية. ولهذا اختار النرويج لتكون مفاجأة البطولة.

فالمنتخب يملك إرلينغ هالاند، مارتن أوديغارد، وحقق نتائج ممتازة مؤخرا.

التوقع:

النرويج 1 – 0 إنجلترا

الأرجنتين × كولومبيا

يعترف الكاتب بأن لديه تحفظات على الأرجنتين:

المنتخب لم يجدد دماءه بالشكل الكافي.

يعتمد على مجموعة اللاعبين نفسها تقريبا منذ 2022.

يعتمد كثيرا على ميسي.

لكنه يرى أن كولومبيا تعاني من المشكلة نفسها تقريبا، ولكن بموهبة أقل.

التوقع:

الأرجنتين 1 – 0 كولومبيا

توقعات نصف النهائي

فرنسا × إسبانيا

يصف الكاتب هذه المباراة بأنها قد تصبح واحدة من أعظم مواجهات كأس العالم عبر التاريخ.

ويذكّر بأن:

إسبانيا فازت على فرنسا 2-1 في نصف نهائي يورو 2024.

إسبانيا فازت أيضا 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

كما يشير إلى أن المنتخبين سيدخلان البطولة مع بعض الإصابات المؤثرة.

إسبانيا

لامين يامال عانى إصابة عضلية في نهاية الموسم.

فرنسا

ويليام ساليبا مهدد بالغياب بسبب إصابة في الظهر.

ويرى أن طريق إسبانيا إلى نصف النهائي يبدو أسهل نسبيا، ما قد يمنح يامال الوقت الكافي لاستعادة جاهزيته.

التوقع:

إسبانيا 3 – 3 فرنسا

إسبانيا تتأهل بركلات الترجيح.

الأرجنتين × النرويج

يشبّه الكاتب هذه المواجهة بنصف نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والمغرب:

بطل العالم في مواجهة الحصان الأسود للبطولة.

ويرى أن النرويج تمتلك كل المقومات النظرية لإقصاء الأرجنتين:

القوة البدنية.

السرعة.

المباشرة في اللعب.

مهاجم عالمي مثل هالاند.

لكنه في النهاية لا يستطيع تجاهل الفارق في الخبرة والتاريخ.

التوقع:

الأرجنتين 2 – 1 النرويج

توقعات نهائي كأس العالم 2026

إسبانيا × الأرجنتين

يعتبر الكاتب أن هذين المنتخبين هما الأفضل عالميا في الوقت الحالي.

الأرجنتين

بطلة العالم الحالية.

فازت بكوبا أمريكا مرتين.

هيمنت على تصفيات أمريكا الجنوبية.

إسبانيا

بطلة أوروبا.

خسرت نهائي دوري الأمم الأوروبية فقط بركلات الترجيح.

لم تُهزم في التصفيات.

استقبلت هدفين فقط طوال مشوار التأهل.

ويرى أيضا أن القرعة خدمت المنتخبين بشكل واضح، إذ إن معظم السيناريوهات المحتملة تبعد عنهما مواجهة كبار المرشحين حتى الأدوار الأخيرة.

ميسي ضد يامال

يقول الكاتب إن السردية الإعلامية ستكون مستحيلة التجاهل.

فهناك صورة شهيرة يظهر فيها ليونيل ميسي وهو يحمل لامين يامال رضيعا بين ذراعيه.

ويضيف أن كثيرين اعتبروا:

كيليان مبابي الوريث المحتمل لميسي.

ثم جاء إرلينغ هالاند.

لكن يامال، في رأيه، أقرب إلى ميسي من كليهما.

لأنه:

يلعب بأسلوب يشبه ميسي.

لعب للنادي نفسه.

حقق إنجازات استثنائية في سن صغيرة جدا.

ويرى أن نهائي كأس العالم 2026 سيكون المسرح المثالي لبدء رحلة يامال نحو مكانة تاريخية مشابهة.

البطل المتوقع لكأس العالم 2026

إسبانيا 2 – 1 الأرجنتين

وبذلك يتوقع رايان أوهانلون أن يتوج منتخب إسبانيا بطلاً لكأس العالم 2026، بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي، ليصبح لامين يامال النجم الأبرز في البطولة ويقود الجيل الإسباني الجديد إلى قمة كرة القدم العالمية.