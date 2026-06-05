المفاجآت الودية تقلق كبار المونديال

شهدت المباريات الودية التي جرت خلال الأيام الأخيرة، في إطار التحضيرات النهائية للمنتخبات قبل أيام معدودة من انطلاق كأس العالم 2026، نتائج لافتة ومفاجئة، في رسائل تحذير مبكرة إلى المنتخبات الكبيرة قبل انطلاق البطولة.

وسقطت منتخبات من القوى الكروية الكبرى أمام منافسين أقل نظرياً في سلسلة المباريات الودية التحضيرية الأخيرة للبطولة، لتصدر بعض القلق إلى معسكرات الكبار وعدد من أبرز المرشحين للمونديال.

وحقق منتخب الجزائر الفوز على منتخب هولندا في عقر داره بهدف دون رد، أحرزه أنيس حاج موسى في الدقيقة 86 من المباراة التي أقيمت على ملعب هيت كاستيل في روتردام، أمام الجماهير الهولندية، وهو ما دفع مدرب هولندا رونالد كومان إلى وصف الخسارة بأنها «جرس إنذار» قبل بدء غمار المونديال.

وأرسل المنتخب الجزائري بهذا الفوز الودي رسالة تحذيرية إلى حامل لقب كأس العالم، المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، الذي يلعب مع الجزائر في المجموعة العاشرة.

وخرج المنتخب العراقي بتعادل 1-1 مع إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على كأس العالم 2026، في مباراة ودية بمدينة لا كورونيا، ورغم أن إسبانيا خاضت اللقاء بتشكيلة غاب عنها أبرز لاعبي «الماتادور» في البداية، بعدما فضل المدرب لويس دي لا فوينتي إراحة معظم العناصر الأساسية مثل رودري وبيدري ولامين يامال ونيكو ويليامز، فإنها تبقى مفاجأة كبيرة.

وشهدت المباراة هدفاً خيالياً لنجم المنتخب العراقي ميرخاس دوسكي، الذي سجل هدف التعادل بكرة ساقطة خدعت الحارس خوان غارسيا، وذلك بعدما كان القائد فيران توريس افتتح التسجيل في الدقيقة 16.

وتواصلت مفاجآت الوديات قبل انطلاق المونديال، بفوز كوت ديفوار على منتخب فرنسا أمام جماهيره على ملعب لا بوجوار، ليعزز الانطباع بأن الفوارق التقليدية بين المنتخبات الكبرى ومنافسيها قد تتقلص كثيراً في البطولة.

وقلب منتخب «الأفيال» تأخره بالهدف الذي تقدم به ريان شرقي لديوك فرنسا في الدقيقة 45، ورد بهدفين في الشوط الثاني حملا توقيع جيلا دوي وأماد ديالو في الدقيقتين 53 و85.

وألحق منتخب الرأس الأخضر، الذي سيشارك في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، هزيمة قاسية بمنتخب صربيا بثلاثية نظيفة، في مفاجأة أخرى، وهو ما يعكس التطور الكبير في المنتخب الأفريقي الساعي لتقديم نفسه في ظهوره الأول بالمونديال.

وأرسل منتخب هايتي ربما رسالة اطمئنان إلى المنتخب المصري، بعدما اكتسح نظيره منتخب نيوزيلندا بأربعة أهداف نظيفة، حيث تلعب نيوزيلندا مع مصر في المجموعة السابعة، بينما تلعب هايتي في مجموعة صعبة مع البرازيل والمغرب واسكتلندا، لكن فوزها يؤكد أن المنتخبات غير المصنفة قد تشكل بعض المفاجآت.

وتشهد الأيام القليلة المقبلة مواصلة منتخبات البطولة مبارياتها الودية الأخيرة، حيث تدخل مصر في اختبار مهم أمام البرازيل، وتونس أمام بلجيكا، وهولندا أمام أوزبكستان، وإسبانيا أمام بيرو، والبرتغال أمام تشيلي، والولايات المتحدة أمام ألمانيا، وإنجلترا أمام نيوزيلندا، والأرجنتين أمام هندوراس، والمغرب أمام النرويج.