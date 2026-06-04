المنتخبات المتوجة تحافظ على ألوانها التقليدية في مرحة المجموعات بكأس العالم 2026



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ألوان أطقم المنتخبات الـ 48 المشاركة في مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك قبل سبعة أيام فقط من انطلاق البطولة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.



وتشهد الجولة الأولى من مواجهات هذا الدور، والتي تشمل 24 مباراة، نسقاً لونياً لافتاً يجمع بين التقاليد العريقة للمنتخبات الكبرى والهويات البصرية للدول المستضيفة والوافدين الجدد.



وستبدأ المنتخبات الثلاثة المستضيفة مشوارها بأطقمها الوطنية المميزة؛ حيث يستهل منتخب المكسيك البطولة بالطقم الأخضر التقليدي أمام جنوب أفريقيا، وتظهر كندا بالطقم الأحمر في مواجهتها لمنتخب البوسنة والهرسك بتورنتو، في حين يرتدي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية طقماً يحمل خطوطاً حمراء وبيضاء تحاكي علمها الوطني في لقاء باراغواي بلوس أنجلوس.



وتحافظ كافة المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب العالمي على أطقمها التقليدية في الجولة الأولى، إذ تظهر الأرجنتين بطقم «الألبيسيليستي» الشهير أمام الجزائر، وتلعب البرازيل بالقميص الأصفر والسروال الأزرق أمام المغرب، وتخوض إنجلترا لقاء كرواتيا بطقم أبيض بالكامل، وتواجه فرنسا منتخب السنغال باللون الأزرق الداكن والسروال الأبيض، بينما ترتدي ألمانيا القميص الأبيض بشرائط ملونة أمام كوراساو، وتلعب إسبانيا باللونين الأحمر والأزرق أمام الرأس الأخضر، وتستهل أوروغواي مواجهاتها بالقميص الأزرق الفاتح أمام المملكة العربية السعودية.



أما المنتخبات الأربعة التي تسجل ظهورها الأول في تاريخ المونديال، فستلعب بألوان يغلب عليها البياض؛ حيث تظهر الرأس الأخضر بطقم أبيض بالكامل، والأردن بطقم أبيض بتفاصيل حمراء أمام النمسا، وأوزبكستان بطقم أبيض بالكامل يجسد لقب «الذئاب البيضاء» أمام كولومبيا، في المقابل سينفرد منتخب كوراساو باللون الأزرق في مواجهته التاريخية ضد ألمانيا.



وتطبيقاً للوائح البطولة، تم تخصيص الأرقام من 1 إلى 26 لكل منتخب على أن يرتدي حارس المرمى الرقم 1.



ويحرص فيفا على ضمان التباين اللوني بين الأطقم الفاتحة والداكنة لتسهيل الرؤية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من قصور في تمييز الألوان. وستحمل القمصان شعار البطولة على الكم الأيمن، وشعارات حملات اجتماعية على الكم الأيسر تتنوع بحسب الأدوار، مثل «معاً من أجل السلام» و«معاً من أجل التعليم». كما ستشهد هذه النسخة خطوة تاريخية أولى بإضافة شارات تكريمية على القمصان للاعبين الجدد، وأصحاب الإنجازات الفردية التاريخية مثل الفائزين بالكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي، بالإضافة إلى شارات تحتفي بأساطير اللعبة.