من رونالدو إلى مودريتش وميسي.. تعرف على أكبر اللاعبين سناً في كأس العالم 2026



تشهد نسخة كأس العالم 2026 حضوراً لافتاً لعدد من اللاعبين المخضرمين الذين يواصلون تحدي الزمن وفرض أسمائهم في أكبر المحافل الكروية العالمية.



وتأتي أسماء من العيار الثقيل في مقدمة اللاعبين الأكبر سناً المشاركين في النسخة الـ 23 من المونديال في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش.



وحددت القوائم النهائية للمنتخبات الـ 48 المشاركة في كأس العالم 2026 من هم اللاعبين الأكبر سناً في النسخة الحالية وقت انطلاق البطولة يوم 11 يونيو وفقاً لما ذكره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».



ويتصدر الحارس الإسكتلندي كريغ غوردون قائمة أكبر اللاعبين سناً المشاركين في البطولة بعمر 43 عاماً و162 يوماً مع انطلاق المنافسات، متقدماً على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيخوض المونديال وهو في سن 41 عاماً و126 يوماً.



وتعكس القائمة استمرار جيل استثنائي من النجوم الذين رفضوا مغادرة المشهد الكروي، إذ تضم الكرواتي لوكا مودريتش، والأسطورة نجم منتخب الأرجنتين حامل لقب المونديال ليونيل ميسي، وإدين دجيكو قائد المنتخب البوسني، والحارس الألماني المخضرم، مانويل نوير، وغييرمو أوتشوا حارس المكسيك المخضرم أيضاً، وجميعهم أسماء ارتبطت ببطولات كأس العالم خلال العقدين الأخيرين.



وتمثل مشاركة رونالدو وميسي محطة استثنائية جديدة في مسيرتي اثنين من أعظم لاعبي العصر الحديث، إذ يواصل الثنائي كتابة فصول إضافية من تاريخهما الدولي بعد أكثر من عشرين عاماً على بدايتهما في الملاعب، وهو المونديال الأخير للثنائي.



وتبرز هيمنة حراس المرمى على المراكز المتقدمة في القائمة، وهو أمر معتاد في كرة القدم نظراً لقدرة الحراس على إطالة مسيرتهم مقارنة باللاعبين الآخرين، ويظهر ذلك من خلال وجود أوتشوا ونوير وفرناندو موسليرا وإيرنان غالينديز.



وتضم قائمة العشرين الأوائل الأكبر سناً في نسخة كأس العالم 2026، حارس مرمى المنتخب المصري، المهدي سليمان والذي يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، وهو اللاعب العربي الوحيد في القائمة.



يذكر أن الرقم القياسي التاريخي لأكبر لاعب شارك في كأس العالم مسجل باسم الحارس المصري، عصام الحضري، والذي خاض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا بعمر 45 عاماً و161 يوماً، ليبقى حتى الآن عميد لاعبي المونديال عبر التاريخ.



أكبر اللاعبين سناً في كأس العالم 2026



1-كريغ غوردون – اسكتلندا (43 عاماً و162 يوماً)

2-كريستيانو رونالدو – البرتغال (41 عاماً و126 يوماً)

3- غييرمو أوتشوا – المكسيك (40 عاماً و333 يوماً)

4-لوكا مودريتش – كرواتيا (40 عاماً و275 يوماً)

5-إدين دجيكو – البوسنة والهرسك (40 عاماً و86 يوماً)

6-مانويل نوير – ألمانيا (40 عاماً و76 يوماً)

7- فوزينيا – الرأس الأخضر (40 عاماً و8 أيام)

8- فرناندو موسليرا – أوروغواي (39 عاماً و360 يوماً)

9- يوتو ناغاتومو – اليابان (39 عاماً و272 يوماً)

10- إيرنان غالينديز – الإكوادور (39 عاماً و73 يوماً)

11- مهدي سليمان – مصر (39 عاماً و3 أيام)

12- ليونيل ميسي – الأرجنتين (38 عاماً و352 يوماً)

13- تيم ريام – الولايات المتحدة الأمريكية (38 عاماً و249 يوماً)

14- ويفرتون – البرازيل (38 عاماً و180 يوماً)

15- ألبرتو كوينتيرو – بنما (38 عاماً و175 يوماً)

16- جوني بلاسيد – هايتي (38 عاماً و133 يوماً)

17- نيكولاس أوتاميندي – الأرجنتين (38 عاماً و119 يوماً)

18- غاتيتو فرنانديز – باراغواي (38 عاماً و74 يوماً)

19- ستوبيرا – الرأس الأخضر (38 عاماً و22 يوماً)

20 - مايكل بوكسال – نيوزيلندا (37 عاماً و297 يوماً)