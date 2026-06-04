تاديتش: فرنسا المرشح الأول للمونديال والمغرب الأقوى عربياً



أكد نجم الوحدة ومنتخب صربيا، دوشان تاديتش، أن منتخب فرنسا يعد المرشح الأبرز بالنسبة له للتتويج بلقب كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن كتيبة «الديوك» تمتلك أقوى تشكيلة ولاعبين بين المنتخبات المشاركة في المونديال.



وتنطلق النسخة الـ 23 من كأس العالم بعد أيام قليلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في بطولة قياسية، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.



وقال تاديتش في تصريحات لـ«البيان »: «المنافسة على اللقب ستكون مفتوحة أمام عدد من المنتخبات الكبرى، لكني أعتقد أن فرنسا تتفوق على الجميع من حيث جودة العناصر، والقدرة على الذهاب بعيداً في البطولة».



وأضاف: «هناك دائماً منتخبات قادرة على مفاجأة الجميع، لكن من وجهة نظري فرنسا تملك أقوى فريق، ولديها كل المقومات لتحقيق أفضل النتائج».



وتحدث قائد إياكس وفنربخشة السابق عن أبرز المنافسين المحتملين على اللقب، مؤكداً أن منتخبات البرتغال وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل تبقى من الأسماء القوية أيضاً، موضحاً: «ربما سيكون الأمر صعباً على الأرجنتين وميسي بعض الشيء، سنرى ما سيحدث، أيضاً البرتغال من المنتخبات البارزة، وإسبانيا تبقى دائماً قوية، لكني لا زلت أرى أن فرنسا هي الأقرب والأقوى».



وتابع: «لا يمكن استبعاد البرازيل من قائمة المرشحين في أي نسخة من كأس العالم، فهي على الدوام من المنتخبات، التي تأتي في مقدمة المنافسين كونها تحمل تاريخاً كبيراً، لكن ذلك يضع عليها ضغوطاً إضافية».



وعن المنتخبات العربية أشاد تاديتش بما يملكه منتخب المغرب من إمكانات فنية وعلى صعيد جودة اللاعبين، معتبراً أنه الأقوى عربياً، والأكثر قدرة على تحقيق نتائج لافتة.



وأتم: «مشاركة 8 منتخبات عربية في كأس العالم تمثل حدثاً مميزاً، المغرب لديها منتخب قوي وأثق في قدرته على الظهور بصورة جيدة، بفضل ما يمتلكه من جودة وخبرة على المستوى الدولي، لست متأكداً بخصوص منتخب مصر وما يمكن أن يفعله لذلك سنرى ما سيحدث».