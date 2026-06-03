بسبب التأشيرة.. نجم هايتي يصل إلى أمريكا بين شوطي ودية نيوزيلندا



شهدت المباراة الودية، التي جمعت منتخبي هايتي ونيوزيلندا، ضمن استعداداتهما لكأس العالم 2026 واقعة طريفة حولت مشكلة عدم حصول نجم المنتخب الهايتي، وودنسكي بيير على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة إلى احتفال بوصوله في أرض الملعب.



وفازت هايتي على نيوزيلندا 4-0 ودياً، في إطار التحضيرات الأخيرة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد أيام قليلة.



وحالت مشكلة تتعلق بالتأشيرة وصول لاعب منتخب هايتي، وودنسكي بيير، إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب، والمشاركة مع منتخب بلاده في الودية، وذلك بحسب «الصن» البريطانية.



ويعد وودنسكي البالغ من العمر 21 عاماً هو اللاعب الوحيد المقيم في هايتي، وكان قد واجه تأخيراً في الحصول على إذن السفر إلى الولايات المتحدة، بسبب القيود المفروضة على مواطني هايتي منذ يونيو 2025.



وتسببت تلك القيود في غياب اللاعب عن معسكر المنتخب، وعدد من التدريبات التحضيرية، قبل أن ينجح الاتحاد الهايتي لكرة القدم في الحصول على جواز سفر دبلوماسي للاعب بدلاً من جوازه العادي، ما مكنه من الحصول على التأشيرة.



ووصل اللاعب إلى الملعب أثناء المباراة الودية، وتحديداً بين شوطي اللقاء، بعدما قطع رحلة شاقة من المطار مباشرة إلى الملعب في فورت لودرديل، ورغم أنه لم يشارك في المواجهة فإن وصوله أثار فرحة كبيرة داخل صفوف المنتخب.



وتحول الفوز في المباراة إلى احتفال بقدوم وودنسكي من زملائه في أرض الملعب عقب نهاية اللقاء مباشرة، حيث بدا المشهد وكأنه احتفال بإحراز لقب بطولة، في لقطة طغت على أحداث المباراة نفسها.



ويأمل بيير في تجاوز هذه الأزمة بالمشاركة في المباراة الودية الأخيرة لمنتخب هايتي في مواجهة باراغواي المقررة يوم السبت المقبل.



ويظهر منتخب هايتي في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة القوية، إلى جانب منتخبات البرازيل والمغرب وأسكتلندا.