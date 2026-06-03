أولمو يحسم الجدل: قميص «لاروخا رقم 10» خط أحمر



حسم نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا داني أولمو الجدل الدائر حول أرقام قمصان «لا روخا» قبل الاستحقاقات المقبلة، نافياً ما تردد أخيراً عن وجود خلافات داخل معسكر المنتخب بشأن القميص رقم 10، الذي لا يزال يحتفظ به رغم التوقعات التي أشارت إلى إمكانية انتقاله إلى الموهبة الشابة لامين يامال.



وأثار إعلان أرقام قمصان المنتخب الإسباني نقاشاً واسعاً بين الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة مع استمرار أولمو في ارتداء الرقم 10، في حين فضّل لامين يامال الاحتفاظ بالقميص رقم 19 الذي اعتاد ارتداءه.



وأكد أولمو أن القرار لا يرتبط بأي صراعات أو حساسيات داخل الفريق، مشدداً على أن الأجواء داخل غرفة الملابس يسودها الانسجام والتفاهم.



وقال لاعب الوسط الإسباني: «لا توجد أي مشاكل خلف الأبواب المغلقة، ولا يوجد جدل حول الرقم 10. كل ما يُقال في الخارج مجرد شائعات».



وأوضح أولمو أن تمسكه بالرقم يعود إلى أسباب شخصية ورياضية، لكونه ارتدى القميص خلال مشوار إسبانيا الناجح في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي توج خلالها المنتخب باللقب.

وأضاف: «إنه رقم ارتديته سابقاً، وهو الرقم الذي حققنا به بطولة أوروبا. أحبه كثيراً، ولا أرى سبباً لتغييره طالما أن الأمور تسير بشكل جيد».



ورغم أن الرقم 10 يُنظر إليه تقليدياً باعتباره رمزاً للنجم الأبرز في الفريق، فإن استمرار أولمو في حمله يعكس مكانته داخل المنتخب، في وقت تسعى فيه إسبانيا إلى مواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.



وفي المقابل، فضّل لامين يامال الاحتفاظ بالرقم 19، وهو الرقم الذي ارتبط ببداياته وتألقه مع برشلونة، قبل أن يرث القميص رقم 10 على مستوى النادي الكتالوني.



كما شهدت قائمة الأرقام بعض المفاجآت الأخرى، أبرزها منح لاعب الوسط جافي القميص رقم 9، الذي ارتبط تاريخياً بمهاجمين بارزين في المنتخب الإسباني، من بينهم فرناندو توريس.



وسيظهر بيدري بالقميص رقم 20، في حين سيرتدي فيران توريس الرقم 7، ضمن تشكيلة يعوّل عليها المدرب لويس دي لا فوينتي لمواصلة المنافسة على الألقاب الكبرى خلال المرحلة المقبلة والتي يأتي في مقدمتها التتويج بمونديال كأس العالم 2026.