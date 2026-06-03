البرازيل وألمانيا.. صراع القمة في تاريخ كأس العالم



يشهد تاريخ كأس العالم صراعاً دائماً بين القوى الكروية الكبرى، التي فرضت نفسها منذ انطلاق البطولة عام 1930، لكن تبقى البرازيل وألمانيا هما القوتان الأبرز على مسرح القمة في تاريخ المونديال.



وعلى مدار تاريخ كأس العالم تكشف الأرقام عن هيمنة واضحة لمنتخبي البرازيل وألمانيا في العديد من الأرقام الخاصة بالبطولة سواء من ناحية عدد المشاركات والمباريات والانتصارات والأهداف، إلى جانب أرقام قياسية أخرى للاعبي المنتخبين.



وتعد البرازيل هي المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع بطولات كأس العالم عبر التاريخ، والأكثر تتويجاً باللقب بـ 5 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، يليها ألمانيا التي شاركت في 20 نسخة، وحققت اللقب أربع مرات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.



ويملك منتخبا البرازيل وألمانيا أكبر عدد من المباريات في تاريخ المونديال، إذ خاضت البرازيل 114 مباراة، حققت الانتصار في 76 مباراة، بينما خاضت ألمانيا 112 مباراة، وفازت في 68 مباراة، وهو ما يعكس قدرة المنتخبين على الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة.



ورسخ المنتخب الألماني مكانته في كأس العالم كونه أحد أكثر المنتخبات استقراراً واستمرارية في البطولة، حيث يعد أكثر المنتخبات وصولاً إلى المباراة النهائي في 8 مرات، إذ فاز باللقب 4 مرات، وخسر النهائي في مثلها، يليه المنتخب البرازيلي، الذي وصل إلى النهائي 7 مرات، فاز في 5، وخسر نهائيين فقط، بينما وصلت الأرجنتين وإيطاليا إلى النهائي 6 مرات، كما تكشف الأرقام عن هيمنة واضحة للبرازيل وألمانيا على سجل الأهداف التاريخي للبطولة، حيث تتصدر البرازيل القائمة برصيد 237 هدفاً، بينما تأتي ألمانيا في المركز الثاني برصيد 232 هدفاً، بفارق لا يتجاوز خمسة أهداف فقط، وهو فارق ضئيل للغاية إذا ما قورن بالفجوة الكبيرة، التي تفصل الثنائي عن بقية المنتخبات.



اللافت للنظر أن المنتخب الأرجنتيني، صاحب المركز الثالث، سجل 152 هدفاً فقط، أي أقل بـ85 هدفاً من البرازيل، و80 هدفاً من ألمانيا، ما يعكس حجم الفجوة الكبيرة بين المتصدرين وبقية المنتخبات، رغم المكانة التاريخية الكبيرة للأرجنتين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.



وتأتي فرنسا في المركز الرابع بـ 136 هدفاً، تليها إيطاليا بـ 128 هدفاً، ثم إسبانيا بـ 108 أهداف، وإنجلترا بـ 104 أهداف، كما تضم القائمة منتخبات عريقة أخرى مثل هولندا وأوروغواي والمجر والسويد وبلجيكا والمكسيك والبرتغال وسويسرا، إلا أن أرقامها تبقى بعيدة نسبياً عن حصيلة البرازيل وألمانيا.



وتؤكد الأرقام أن البرازيل وألمانيا شكلتا على مدار عقود طويلة أكبر قطبين في كأس العالم، وأن المنافسة بينهما ظلت محتدمة حتى وصلت إلى فوارق ضئيلة، فهل ستنجح البرازيل في الحفاظ على تفوقها البسيط على ألمانيا؟ أم ينجح «المانشافت» في تجاوز «السامبا» خصوصاً في عدد المباريات والانتصارات والأهداف؟