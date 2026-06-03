محرز بالرقم 7.. نجوم الجزائر يحتفظون بأرقامهم في مونديال 2026

احتفظ أغلبية لاعبي منتخب الجزائر، الذي يستعد للظهور في نهائيات كأس العالم التي تنطلق لاحقاً هذا الشهر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالأرقام التي اعتادوا حملها في المشاركات السابقة.

وسيظهر القائد رياض محرز، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في البطولة أساسياً، بالرقم 7 كالمعتاد، بعدما حمل الرقم 21 في مونديال 2014، فيما احتفظ القائد الثاني عيسى ماندي بالرقم 2، بعدما ظهر في كأس العالم بالبرازيل حاملاً الرقم 20.

أما نبيل بن طالب، آخر لاعبي الجيل الحالي الذين شاركوا رفقة محرز وماندي في مونديال 2014، والذي ظهر حينها بالرقم 14، فاستعاد الرقم 19 الذي تنازل عنه في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بسبب استبعاده بقرار من المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش.

وباستثناء الحارس ملفين ماستيل، الذي سيحمل الرقم 1، وأمين جويري الرقم 9، وفارس شايبي الرقم 10، ورفيق بلغالي الرقم 17، وعادل بولبينة الرقم 20، وفارس قدجيميس الرقم 25، فإن بقية اللاعبين حافظوا على الأرقام نفسها التي ظهروا بها في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، أو في المباريات السابقة لـ«الخضر».

ويلاقي المنتخب الجزائري مضيفه الهولندي ودياً، اليوم الأربعاء، استعداداً لمشاركته في نهائيات كأس العالم.

وتستهل الجزائر مشوارها في البطولة بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب يوم 17 يونيو/حزيران بمدينة كنساس سيتي، ثم الأردن يوم 23 من الشهر نفسه بمدينة سان فرانسيسكو، قبل العودة إلى كنساس سيتي لمواجهة النمسا يوم 27 يونيو/حزيران، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.