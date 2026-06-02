بروفة ناجحة لبلجيكا قبل تحديات كأس العالم

واصل منتخب بلجيكا عروضه القوية بالفوز 2-0 على كرواتيا في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله يوري تيليمانس، لاعب وسط أستون فيلا، مستفيداً من تمريرة جيريمي دوكو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، شارك روميلو لوكاكو، مهاجم نابولي الإيطالي، من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 73.

ونجح لوكاكو في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 96، ليرفع رصيده إلى 90 هدفاً بقميص منتخب بلاده.

وسيختتم منتخب بلجيكا ودياته استعداداً لمونديال 2026 بمواجهة تونس يوم السبت المقبل، وفي اليوم التالي ستلعب كرواتيا ضد سلوفينيا في ودية أخرى.

ويتنافس منتخب بلجيكا، الفائز ببرونزية مونديال روسيا 2018، في المجموعة السابعة التي تضم مصر وإيران ونيوزيلندا.

أما منتخب كرواتيا، فسيتنافس في المجموعة الثانية عشرة، حيث يستهل مشواره بمواجهة قوية ضد إنجلترا يوم 17 يونيو، قبل أن يواجه بنما وغانا في الجولتين الثانية والثالثة يومي 24 و28 من الشهر نفسه.