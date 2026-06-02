رحلة عادية تنقل نجوم ألمانيا إلى حلم كأس العالم

غادر المنتخب الألماني لكرة القدم فرانكفورت، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى شيكاغو على متن رحلة عادية تابعة لشركة «لوفتهانزا»، لخوض منافسات كأس العالم.

وشهدت الرحلة توزيع قمصان المنتخب الألماني على ركاب الدرجة الاقتصادية عند بوابة المغادرة، فيما تم تخصيص مقاعد الدرجة الأولى ورجال الأعمال على متن الطائرة للقائد جوشوا كيميش وزملائه، إلى جانب المدرب يوليان ناجلسمان والجهازين الإداري والفني، وتأخر الإقلاع لمدة 30 دقيقة بسبب عاصفة رعدية.

وسيقيم المنتخب الألماني في شيكاغو لبضعة أيام، يخوض خلالها مباراة ودية أخيرة ضد نظيره الأمريكي يوم السبت المقبل، قبل الانتقال إلى معسكره الأساسي في نورث كارولاينا يوم الاثنين المقبل، تمهيداً لافتتاح مشواره بالمونديال في 14 يونيو أمام منتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، وذلك ضمن مجموعة تضم أيضاً كوت ديفوار والإكوادور.

ويسعى المنتخب الألماني، الذي حقق ثمانية انتصارات متتالية، للحصول على دفعة معنوية قوية أمام أمريكا، وهو المنافس الأول الذي واجهه ناجلسمان في بداية مشواره التدريبي عام 2023، وانتهى بفوز «الماكينات» 3-1 في هارتفورد.

وتتطلع ألمانيا إلى تعويض خيبتي مونديالي 2018 و2022 بعد الخروج من دور المجموعات، وسط تركيز واقعي عبّر عنه لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش قائلاً: «إننا نفكر خطوة بخطوة، ومباراة بمباراة، وتدريب بتدريب».

وأضاف: «اللعب في البطولة يمنح الجميع حلم الفوز بها، ونحن كذلك، وسنبذل كل ما في وسعنا».