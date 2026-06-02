كين يحلم بإنجاز مزدوج مع إنجلترا في كأس العالم

يأمل هاري كين، نجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية من خلال قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم هذا الصيف.

وقدم كين موسماً استثنائياً مع النادي البافاري بتسجيله 61 هدفاً في جميع المسابقات، منها ثلاثية في نهائي كأس ألمانيا، ليساهم في فوز بايرن بالثنائية المحلية تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

وسيكون تتويج إنجلترا بكأس العالم عاملاً حاسماً في تحقيق كين لأمنيته، حيث وصل المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل إلى فلوريدا لبدء معسكر البطولة بقائمة تضم 26 لاعباً.

وقال كين في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية قبل انضمامه إلى صفوف منتخب بلاده: «بالطبع سأكون ضمن المرشحين البارزين للفوز بالكرة الذهبية إذا فزنا بكأس العالم».

وأضاف: «أنا مرشح قوي للفوز بهذه الجائزة بسبب الألقاب التي حققها بايرن هذا الموسم، وكذلك عدد الأهداف التي سجلتها»، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وتابع: «ستذهب الجائزة إلى لاعب إنجليزي حال تتويج إنجلترا بكأس العالم».

وأشار قائد المنتخب الإنجليزي إلى أن زميله في بايرن ميونخ مايكل أوليسيه، ولاعبين من طرفي المباراة النهائية، سيكونون ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

واستدرك: «لكنني لست الشخص الذي سيدعي أنه الأحق بالجائزة، بل أحاول التركيز على أدائي في الملعب».

وأشاد كين بمدرب إنجلترا توماس توخيل، قائلاً: «لقد أعجبتني شخصيته أثناء العمل معاً في بايرن ميونخ، وأعجبت أيضاً بأفكاره وطريقته في استغلال قدراتي، والتي نقلها إلى المنتخب الإنجليزي أيضاً».

وأضاف قائد إنجلترا: «طموحنا هو الفوز بكأس العالم، يجب أن يكون هذا هدفنا».

وشدد: «نعلم أن المهمة ستكون صعبة، ولكننا كنا قريبين للغاية من الفوز بلقب كبير في الأعوام الأخيرة، لقد وصلنا لنهائي أمم أوروبا مرتين في 2021 و2024، وقبل نهائي كأس العالم في 2018 ودور الثمانية في مونديال 2022».

وختم هاري كين: «سنخوض هذه البطولة بمدرب جديد وجيل جديد، وستكون تجربة مثيرة رغم كثرة الضغوط».